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12:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фигуристка Синицына сломала ногу на контрольных прокатах

Фигуристка Ксения Синицына сломала ногу на контрольных прокатах и пропустит этап Гран-при России в Омске. Спортсменка получила перелом плюсневой кости стопы.

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Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, пропускаю (омский этап). Та травма, которую я получила на тренировке перед произвольной программой во время прокатов, оказалась переломом плюсневой кости стопы. Сейчас восстанавливаюсь, на этой неделе планирую приступить к тренировкам на льду», — цитирует Синицыну РИА «Новости Спорт».

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