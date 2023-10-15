Фигуристка Синицына сломала ногу на контрольных прокатах

«К сожалению, пропускаю (омский этап). Та травма, которую я получила на тренировке перед произвольной программой во время прокатов, оказалась переломом плюсневой кости стопы. Сейчас восстанавливаюсь, на этой неделе планирую приступить к тренировкам на льду», — цитирует Синицыну РИА «Новости Спорт».