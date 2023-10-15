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14:40 (мск), источник: ТАСС

Семененко стал победителем первого этапа Гран-при по фигурному катанию

Лидировавший после короткой программы Роман Савосин занял второе место, третьим стал Андрей Мозалев.

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Источник: РИА "Новости"

УФА, 15 октября. /ТАСС/. Фигурист Евгений Семененко стал победителем первого этапа Гран-при России. Соревнования проходят в Уфе.

По итогам двух программ Семененко набрал 289,37 балла (97,74 за произвольную программу + 191,63 за короткую). Второе место занял Роман Савосин (277,66; 100,89 + 176,77). Третьим стал Андрей Мозалев (259,47; 97,14 + 162,33).

Следующий этап пройдет в Омске с 20 по 23 октября.

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