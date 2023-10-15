Семененко стал победителем первого этапа Гран-при по фигурному катанию
Лидировавший после короткой программы Роман Савосин занял второе место, третьим стал Андрей Мозалев.
Лидировавший после короткой программы Роман Савосин занял второе место, третьим стал Андрей Мозалев.
УФА, 15 октября. /ТАСС/. Фигурист Евгений Семененко стал победителем первого этапа Гран-при России. Соревнования проходят в Уфе.
По итогам двух программ Семененко набрал 289,37 балла (97,74 за произвольную программу + 191,63 за короткую). Второе место занял Роман Савосин (277,66; 100,89 + 176,77). Третьим стал Андрей Мозалев (259,47; 97,14 + 162,33).
Следующий этап пройдет в Омске с 20 по 23 октября.