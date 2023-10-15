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16:58 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Петросян выиграла первый этап Гран-при России

Второй стала Анна Фролова, третьей — Елизавета Куликова.

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Источник: РИА "Новости"

УФА, 15 октября. /ТАСС/. Аделия Петросян стала победительницей первого этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Уфе.

По итогам двух программ Петросян набрала 234,74 балла (84,38 за короткую программу + 150,36 за произвольную). Второе место заняла Анна Фролова (210,88; 73,39 + 137,49), третье — Елизавета Куликова (199,21; 65,64 + 133,57).

Следующий этап пройдет в Омске с 20 по 23 октября.

Петросян 16 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка выиграла финал Гран-при России в марте 2023 года. Также Петросян становилась призером юниорских этапов международной серии Гран-при.

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