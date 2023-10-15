Худайбердиева и Базин победили на этапе Гран-при в Уфе в танцах на льду
УФА, 15 окт — РИА Новости. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин победили на первом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Уфе в соревнованиях танцевальных дуэтов.
УФА, 15 окт — РИА Новости. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин победили на первом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Уфе в соревнованиях танцевальных дуэтов.
Худайбердиева и Базин получили за свое выступление в произвольном танце оценку 123,05 балла, набрав в сумме 206,75.
Второй результат показали Ирина Хавронина и Девид Нарижный (196,68), а третьими стали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (186,78).