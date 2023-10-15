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18:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Худайбердиева и Базин победили на этапе Гран-при в Уфе в танцах на льду

УФА, 15 окт — РИА Новости. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин победили на первом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Уфе в соревнованиях танцевальных дуэтов.

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Источник: РИА "Новости"

Худайбердиева и Базин получили за свое выступление в произвольном танце оценку 123,05 балла, набрав в сумме 206,75.

Второй результат показали Ирина Хавронина и Девид Нарижный (196,68), а третьими стали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (186,78).

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