«Можно назвать главной конкуренткой Валиевой». Чем так хороша Аделия Петросян?
Тутберидзе вырастила суперфигуристку, которая восхищает многих специалистов!
Тутберидзе вырастила суперфигуристку, которая восхищает многих специалистов!
Аделия Петросян имеет все шансы стать главной звездой женского одиночного в ближайшее время! На первом же старте — Гран-при в Уфе — она пошла ва-банк уже в короткой программе. Несмотря на отсутствие реальных соперниц, воспитанница Тутберидзе исполнила тройной аксель, хотя могла спокойно ограничиться стандартным контентом. Результат — 84,38 балла и отрыв от ближайшей соперницы Анны Фроловой с чистым прокатом в 11 баллов.
В произвольной Аделия была не так хороша, допустив падения, но заявленный контент восхищал: четверной флип и два четверных тулупа: сольный и в секвенции с двойным акселем. К сожалению, фигуристка приземлила только один квад, но это не помешало ей одержать итоговую победу.
Впрочем, такое мощное начало сезона у Аделии не должно удивлять. Специалисты очень высоко оценивают её мастерство и даже называют лучшей фигуристкой страны. К тому же в данный момент она выступает с наибольшим числом ультра-си среди действующих одиночниц.
Бороться с Аделией будет действительно очень тяжело!
Маленькая, удаленькая и будто совершенно бесстрашная. 16-летняя Аделия Петросян с каждым годом усиливает свой контент и отважно идёт на сложнейшие прыжки во время соревнований. Трудности её не пугают, а лишь раззадоривают и подстёгивают совершенствовать навыки. Она любит прыгать, в особенности четверные, и не собирается упрощать поставленные задачи хотя бы немного. После победы в финале Гран-при прошлого сезона Аделия чувствует ответственность демонстрировать минимум тот же уровень и делает для этого всё возможное.
При этом девушка довольно самокритична и очень требовательна к себе. На контрольных прокатах в сентябре она не скрывала, что не успела набрать оптимальную форму, но постарается быть во всеоружии к началу турниров.
«Как оценю свое выступление? 50 на 50. Произвольная программа мне не очень пока понравилась, я не выложилась на все сто процентов по эмоциям, и прыжки пока подводят. Буду работать. Прыжки пока подводят из-за несовершенной формы? Пожалуй, да.
Страшно ли показывать ультра-си в начале сезона? Я считаю, не страшно, я обязана выполнять ту планку, которая ещё в прошлом сезоне была поставлена, надеюсь, что я смогу войти в прежнюю форму и показывать похожие результаты», — откровенничала Петросян на контрольных прокатах.
Сказано — сделано. На первом этапе Гран-при в Уфе Аделия прыгнула тройной аксель в короткой программе, хотя понимала, что в случае падения может уступить лидерство. Снятия Майи Хромых и Анастасии Зининой — для неё не повод расслабляться. Заочной победительницей называть себя она не позволила. Потому что уважает соперниц и восхищается талантами каждой.
«Конкуренция есть всегда — ты можешь сильно облажаться, а конкуренты — откататься хорошо. Нельзя никогда расслабляться. Здесь есть девочки, с которыми можно конкурировать — Аня Фролова, София Захарова. Мне они очень нравятся, программа Ани Фроловой восхищает. Она её красиво и по-взрослому катает», — призналась Петросян.
Четверные прыжки на соревнованиях появились у Аделии в сезоне-2021/2022, когда она дебютировала на международной арене. На обоих этапах юниорского Гран-при она приземлила четверной тулуп с небольшими помарками. Но по-настоящему прославил её четверной риттбергер, на который она впервые пошла в ноябре 2021-го на пятом этапе Кубка России. Прыгала его там дважды: в каскаде с двойным тулупом и сольно. На сольном упала, а каскад выехала, хотя и неидеально.
Звёздный же час пробил для Аделии на чемпионате России — 2022. Именно там она чистейшим образом выполнила два четверных риттбергера и, по сути, вошла в историю как первая женщина, покорившая этот прыжок. А ведь многие верили, что это достижение закрепит за собой Александра Трусова. Но Русская ракета так и не перенесла квад-риттбергер с тренировок на соревновательный лёд.
«Почему никогда не вставляла четверной риттбергер в программу? Не было, потому что, во-первых, я его никогда стабильно не прыгала, чтобы каждый день прыгать и выезжать, и у меня и так уже настолько была сложная программа. Я не собиралась вставлять четверной риттбергер, собиралась тройной аксель вместо двойного. Даже пыталась в олимпийском сезоне. Но это уже было намного сложнее, и мы убрали эту идею. А риттбергер — нет. Могу сказать, что риттбергер — самый сложный. Он непредсказуемый такой, что можно всегда слететь с ребра», — объяснила Трусова в «Прокат Show» на канале ОККО в YouTube.
Коварство четверного риттбергера подтверждает и то, что до сих пор его не так часто можно увидеть даже у парней. И вдруг его освоила хрупкая Аделия! Это очень круто.
На изучении четверных тулупа и риттбергера Аделия не остановилась. В прошлом сезоне она чуть ли не шокировала тройным акселем в короткой программе — настолько легко и воздушно его выполняла. В произвольной девушка также усилилась, увеличив число квадов с двух до трёх. Сначала это были знакомые два тулупа и риттбергер, но в финале Гран-при России она вместо последнего поразила флипом. Почти самым дорогим четверным, за исключением лутца.
Однако и это оказался не предел сложности для Аделии. Во второй половине она решила добавить тройной аксель. Попытка закончилась падением, но то была заявка на будущее: четыре элемента ультра-си в одной программе. Прямо как у Камилы Валиевой в олимпийском сезоне!
Более того, Аделия — главная претендентка на повторение уникальной пятиквадки Александры Трусовой. Хотя более вероятно, что она сделает ставку на комбинацию из четырёх квадов и тройного акселя.
В любом случае никто из выступающих девушек сейчас не катается с таким запредельным уровнем сложности.
Многие специалисты по-прежнему признают Камилу Валиеву сильнейшей фигуристкой России (а это можно смело распространять и на мир). Но всё чаще раздаются голоса в пользу Аделии. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова уверена, что она главная конкурентка Камилы в текущем сезоне, и с этим трудно не согласиться.
«Безусловно, мне кажется, Валиева сейчас лучшая фигуристка России. Аделия Петросян может составить ей конкуренцию. У Аделии очень сложная, техничная, очень хорошая программа, с двумя четверными прыжками. Думаю, можно её назвать главной конкуренткой Валиевой в сезоне», — сказала Татьяна Тарасова «Советскому спорту».
Бронзовый призёр чемпионата мира Елена Радионова как молодой хореограф по достоинству оценила новые программы Аделии. Гармония техники и компонентного катания у неё соблюдена.
«Хочу выделить Аделию Петросян. Очень понравились обе её программы. Они получились абсолютно разные: в короткой — она зажигательная, а в произвольной — нежная, воздушная, лёгкая. Мне очень нравится эта спортсменка, в Аделии есть изюминка и искринка, чтобы запомниться», — делилась Елена Радионова в комментарии «РИА Новости».
Бывшая одиночница Катарина Гербольдт о преимуществах Аделии заявляет наиболее смело.
«На мой взгляд, фаворит Гран-при в Уфе, конечно же, Аделия (Петросян). Возможно, она и вовсе лучшая наша фигуристка в стране. У неё есть ряд важных преимуществ, хотя я бы не забывала, что у нас достаточно сильных девушек, которые готовы побороться в этом году за звание лучшей фигуристки», — приводит слова Катарины Гербольдт «Спорт-экспресс».
Удастся ли Аделии в действительности завоевать звание лучшей фигуристки страны, покажет время. Но то, что мы наблюдаем за развитием крайне одарённой фигуристки, не вызывает ни малейших сомнений!