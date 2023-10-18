Демоны Ангелопола. Фигуриста, бросившего партнершу, не пускают на лед

Валерий Ангелопол — 19-летний фигурист, до последнего времени выступавший в паре с Василисой Кагановской в танцах на льду у тренера Анжелики Крыловой. Юниорами они побеждали в Кубке России и финале Гран-при. Недавно пара распалась из-за расхождения в финансовых взглядах — говорят, Ангелопол предложил стороне партнерши оплачивать все расходы, связанные с участием в соревнованиях.

«Ангелопол или еще какой-нибудь идиот…»

История на деле оказывается очень неоднозначной, в ней задействовано большое число сторон, включая родственников самих фигуристов. Но главное одно — перспективная российская пара распалась из-за денег. Инициатором процесса считают именно Ангелопола, а потому у него сейчас возникли большие проблемы с продолжением карьеры.

Не сдержала эмоций даже обычно спокойная и рассудительная Татьяна Тарасова, которая назвала фигуриста «глупым мальчиком».

"Он ушел от девочки. Ушел от тренера, который работает на этом льду. У нас не просто так прийти на лед кататься. У нас нужно быть в группе. Нужно быть у тренера, тренироваться у него. А не просто так: Ангелопол или еще какой-нибудь идиот типа него придет и скажет, что он будет кататься. С какой стати?

Он ушел. У нас есть, как и во всем мире, два часа на всех катках. Ты приезжаешь, платишь деньги за лед, получаешь билет, выходишь и катаешься. И никто тебе ничего не говорит. Это же правило — правило всего мира!

Ангелопол, видимо, мальчик глупый, наверное. Не знает ничего. Он уйти-то ушел, но не знает, как ему быть дальше«, — сказала “Чемпионату” заслуженный тренер СССР.

«У тренеров нет желания работать с ним»

Тарасова говорит о том, что Ангелопол столкнулся с проблемой льда — он хотел продолжать кататься там, где тренировался ранее. Но из-за того, что он теперь без пары и без тренера, его не пускают. Платить деньги за дорогой лед где-то в другом месте, по всей видимости, он не желает. Более того, стало известно, что из-за конфликтной истории с Кагановской российские тренеры якобы получили негласное положение от Федерации фигурного катания России (ФФКР) — не брать фигуриста в свои группы.

Это подтвердил в разговоре с одним из журналистов сам Ангелопол. На вопрос: «Соответствует ли действительности информация о запрете от ФФКР на работу с ним тренеров?» — фигурист ответил односложно: «Отчасти».

«У специалистов на данном этапе нет особого желания работать с этим фигуристом в связи с его антропометрическими данными и последними событиями, в которых он занял достаточно спорную позицию», — подтвердил ТАСС источник.

Валерий Ангелопол, по некоторым данным, неоднократно пытался связаться с главой ФФКР Александром Коганом, но тот, похоже, на связь с ним не выходит. Правда, сам Коган успел опровергнуть данную информацию.

«Глупость. И Ангелопол со мной не связывался», — сказал Коган.

Подписчиков больше, чем у чемпионов мира

Уникальность пары Ангелопола и Кагановской состояла в том, что они были крайне популярны и раскручены… за рубежом. Фигуристы пользовались ТикТоком и выкладывали контент, который собирал по 45 млн просмотров с одного ролика. Им подражали, им посвящали свои видео в различных соцсетях. Когда объявили об их расставании, фанаты опубликовали сотни историй на эту тему, написали тысячи комментариев. Один лишь примечательный факт: подписчиков у Кагановской в запрещенной в России соцсети в два раза больше, чем у пятикратной чемпионки мира Габриэлы Пападакис. Фанатская любовь к паре не знала границ.

Кстати, такая медийная популярность позволила Ангелополу поднять расценки на возможность покататься или потренироваться вместе с ним. В соцсети есть актуальный прейскурант цен на разные виды занятий. Так, один час катания с 19-летним мастером спорта стоит от 3500 до 6000 рублей в час. Постановка различных элементов — от 5 до 6 тысяч.