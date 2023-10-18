Пропуск сезона Туктамышевой — самый страшный приговор нашему фигурному катанию

Поколения сменялись, фигуристки приходили и уходили, даже не достигнув совершеннолетия, а она была и оставалась — несменяемая Елизавета Туктамышева, Императрица, которая соревновалась с соперницами на 10 лет младше и обыгрывала их.

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А теперь грянул инсайд, что Лиза пропустит текущий сезон и сосредоточится на выступлениях в шоу.

И это самый страшный инсайд для российского фигурного катания — своего рода приговор, показывающий, что международный бан всё же победил нашу фигурку.

Туктамышева была идеальной кандидатурой для возвращения квот, если бы нас вернули в этом году. Подходящая по возрасту, известная судьям, любимая болельщиками со всего мира фигуристка, показывающая пример долгой карьеры и не имеющая проблем с антидопинговыми службами.

Однако перегорела даже Лиза, и первый гром грянул ещё до контрольных прокатов.

«Пока её ищу, она не в очень хорошем состоянии, — сказала фигуристка в интервью “РИА Новости Спорт”, имея в виду мотивацию. — Ищу её во всём — в музыке, например. В тех же сказках. Это очень тонкий вопрос. Мотивацию нельзя выжать — просто захотеть и найти её. Она должна сама появиться без каких-то усилий. И пока с этим бывают проблемы».

Тревожно стало уже тогда, уж если Туктамышева — сама Туктамышева, откатавшая 16 сезонов! — говорит о потере мотивации, то всё действительно очень плохо.

На контрольных прокатах Елизавета повторила, что всё ещё находится в поисках. Она ушла от ответа на вопрос об участии в соревнованиях, но обозначила этапы Гран-при, на которых планирует выступить — третий и шестой.

А потом сказала в интервью «Газета.ру» ещё кое-что, очень важное в нынешнем контексте:

«Обсуждала ли с Мишиным свои сомнения? Алексей Николаевич вряд ли может заставить меня что-то делать. Всё идёт от моих внутренних ощущений. Но если что-то произойдёт, то я, естественно, буду с ним это обсуждать. Это наше общее дело, мы с ним давно вместе работаем. Не будет так, что всё — я больше не хочу, заканчиваю, до свидания. Всё будем решать в диалоге».

Кажется, что-то всё-таки произошло, и — повторимся — после первых слов о потере мотивации это было предсказуемо. Какой-то посыл можно было считать даже по программам Туктамышевой: прошлогодняя произвольная под названием «Одиночество» трогала до глубины души — и то же самое можно сказать о новой короткой.

Изначально Лиза планировала сделать короткую программу из шоу-номера La Cumparsita, но предпочла страстному танго лирику под русскоязычную композицию «Небо я».

«Красная ленточка в конце — символ надежды, которой уже нет. Я её из души у себя достаю, улетая к любимому в небо. Я решила закончить так, что она всë‑таки пошла к нему, потому что надежды нет, и она решила покончить с собой», — так фигуристка описала новую программу, поставленную Ильёй Авербухом, и слова откликаются исключительно драмой.

Нет, это неудивительно — и Щербакова с Трусовой, которые младше Лизы на восемь лет, ещё в прошлом году поняли, что соревновательные гастроли по Омску и Красноярску не принесут такого профита, как выступления в шоу. Света в конце тоннеля в виде снятия бана не видно, но если мотивация исчезла даже у Туктамышевой…

Когда наши фигуристки и фигуристы приостанавливают карьеру, не говоря о завершении, мы прекрасно понимаем, что это означает. Официального объявления именно о том, что это конец, не было даже у Загитовой, не говоря о Трусовой и Щербаковой.

Однако в случае с Лизой Туктамышевой хочется ошибиться и поверить, что это действительно пауза.

Ведь это Лиза.