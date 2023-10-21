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19:31 (мск), источник: Sport24

Косторная: Не так я представляла наш дебют. Больно и обидно

Фигуристка Алена Косторная отреагировала на свое дебютное выступление в парном катании.

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Дуэт Косторной и Георгия Куницы занимает пятое место после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске.

«Больно, обидно и непонятно, не так я представляла наш дебют! Спасибо всем зрителям за ваши слова, поддержку и веру. Мы будем стараться и радовать вас», — написала Косторная в соцсетях.

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