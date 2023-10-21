Косторная: Не так я представляла наш дебют. Больно и обидно
Фигуристка Алена Косторная отреагировала на свое дебютное выступление в парном катании.
Фигуристка Алена Косторная отреагировала на свое дебютное выступление в парном катании.
Дуэт Косторной и Георгия Куницы занимает пятое место после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске.
«Больно, обидно и непонятно, не так я представляла наш дебют! Спасибо всем зрителям за ваши слова, поддержку и веру. Мы будем стараться и радовать вас», — написала Косторная в соцсетях.