Туктамышева объявила о паузе в карьере

Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:30
Рома
Монца
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал
Сочи
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
Пари Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
14:00
Лорьян
Ренн
Футбол. Зарубежный
15:00
Лас-Пальмас
Райо Вальекано
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Сибирь
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Авангард
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Монпелье
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза
Реймс
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Кальяри
Футбол. Первая лига
16:00
КАМАЗ
Химки
Футбол. Первая лига
16:00
Волгарь
Алания
Хоккей. КХЛ
16:00
Куньлунь РС
Барыс
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Боруссия М
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
Сокол
53
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Спартак
34
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
Тюмень
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
17:15
Жирона
Альмерия
Футбол. Первая лига
18:00
Арсенал
Кубань
Футбол. Первая лига
18:00
Ленинградец
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
18:05
Монако
Метц
Футбол. Зарубежный
18:30
Астон Вилла
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
18:30
Хайденхайм
Аугсбург
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Дженоа
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Алавес
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
СКА-Хабаровск
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Бостон
24
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Ювентус
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Рейнджерс
14
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Виннипег
ОТ
23
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Атлетик
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Каролина
64
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Филадельфия
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Коламбус
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Сан-Хосе
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Питтсбург
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
Вегас
35
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Айлендерс
31
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Вашингтон
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Торонто
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Ванкувер
35
Все события
Фоторепортажи
16Внук Цымбаларя, Каррера в раздевалке, «Спартак» Романцева с трофеем: в Тушине прошел матч памяти легенды красно-белых
9Россия едва не проиграла Кении
13:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева объявила о паузе в карьере

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева приняла решение взять паузу в карьере.

Наверх
Источник: Чемпионат.com

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Туктамышева не будет выступать на официальных соревнованиях в текущем сезоне, 26-летняя спортсменка сосредоточится на участии в ледовых шоу и иных проектах. Она была заявлена на участие в этапах Гран-при России в Красноярске и Москве.

«Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв. Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами. И конечно же, я продолжаю кататься, встретимся на шоу, а зимой — на прыжковом чемпионате», — написала спортсменка в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Туктамышева — одна из самых возрастных фигуристок, добивавшихся серьезных результатов на российской и международной аренах. Вплоть до последнего сезона перед паузой в карьере спортсменка выполняла один из самых сложных прыжков в женском одиночном катании — тройной аксель. В ее активе победы на чемпионате мира и Европы 2015 года, серебро чемпионата мира — 2021 и бронза ЧЕ-2013. Также она была капитаном на победном для сборной России командном чемпионате мира под названием World Team Trophy — 2021.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Костомаров ответил на вопрос о продолжении спортивной карьеры
Отказывается от денег и медалей. Почему Туктамышева пропускает сезон
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь