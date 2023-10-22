Туктамышева объявила о паузе в карьере

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Туктамышева не будет выступать на официальных соревнованиях в текущем сезоне, 26-летняя спортсменка сосредоточится на участии в ледовых шоу и иных проектах. Она была заявлена на участие в этапах Гран-при России в Красноярске и Москве.

«Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв. Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами. И конечно же, я продолжаю кататься, встретимся на шоу, а зимой — на прыжковом чемпионате», — написала спортсменка в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).