Туктамышева объявила о паузе в карьере
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева приняла решение взять паузу в карьере.
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева приняла решение взять паузу в карьере.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Туктамышева не будет выступать на официальных соревнованиях в текущем сезоне, 26-летняя спортсменка сосредоточится на участии в ледовых шоу и иных проектах. Она была заявлена на участие в этапах Гран-при России в Красноярске и Москве.
«Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв. Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами. И конечно же, я продолжаю кататься, встретимся на шоу, а зимой — на прыжковом чемпионате», — написала спортсменка в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
Туктамышева — одна из самых возрастных фигуристок, добивавшихся серьезных результатов на российской и международной аренах. Вплоть до последнего сезона перед паузой в карьере спортсменка выполняла один из самых сложных прыжков в женском одиночном катании — тройной аксель. В ее активе победы на чемпионате мира и Европы 2015 года, серебро чемпионата мира — 2021 и бронза ЧЕ-2013. Также она была капитаном на победном для сборной России командном чемпионате мира под названием World Team Trophy — 2021.