Фигуристка Петросян выиграла второй этап Гран-при России

ОМСК, 22 октября. /ТАСС/. Аделия Петросян стала победительницей второго этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Омске.

По итогам двух программ Петросян набрала 236,31 балла (71,48 за короткую программу + 164,83 за произвольную). Второе место заняла Алина Горбачева (205,71; 75,89 + 129,82), третье — Мария Агеева (202,29; 67,22 + 135,07). Петросян выиграла первый этап Гран-при России, который проходил в Уфе.

Позже в воскресенье произвольные программы покажут спортивные пары.

Другие этапы Гран-при пройдут в Красноярске (28−29 октября), Казани (11−12 ноября), Самаре (18−19 ноября), Москве (25−26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов на арене «Металлург» в Магнитогорске.

Петросян 16 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка выиграла финал Гран-при России в марте 2023 года. Также Петросян становилась призером юниорских этапов международной серии Гран-при.