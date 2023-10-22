«Мой вид спорта тонет в болоте». Косторная жёстко раскритиковала судейство на ГП России

«Никак не оценю выступление. Недовольна всем. Я недовольна тем, как был оценён наш прокат короткой программы. Возмущена просто. В произвольной нас хватило на утреннюю тренировку, на вечерний прокат уже нет. Но в короткой программе… То, как мы старались и тренировались, то, как это было оценено… От оценок я была в шоке, в замешательстве. Настолько огромная разница между оценками одного и второго судьи — даже по правилам такого не могло быть.



Это объективное понимание того, как мой любимый вид спорта тонет в болоте. Мир жесток, к сожалению, все думают про себя. Это правильно, так и нужно делать, но есть спортивный принцип, которому это противоречит», — приводит слова Косторной «РИА Новости Спорт».