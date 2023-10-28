Третий этап российского Гран-при по фигурному катанию стартует в Красноярске

Без потерь не обошлось — незадолго до старта Елизавета Туктамышева, которую так ждали в Красноярске, приостановила карьеру. Не дождались в городе на Енисее и чемпионку России Софью Акатьеву. Как стало известно ТАСС, спортсменка так упорно готовилась к турниру, что получила сильный ушиб. В результате ей понадобится на восстановление не менее одной-полутора недель. Но Софья во что бы то ни стало намерена отобраться в финал Гран-при, поэтому готовится стартовать на ближайших этапах. В отсутствие вышеуказанных звезд российского фигурного катания борьба в женском одиночном катании развернется между девушками, успевшими серьезно себя зарекомендовать на отечественном льду.

На данный момент очевидными фаворитками старта выглядят ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых, вернувшаяся на лед после перерыва из-за травмы серебряный призер этапа в Уфе Анна Фролова, а также стремительно набирающая армию поклонников Вероника Яметова, которая работает под руководством Елены Левковец — первого тренера Юлии Липницкой. Но это совсем не значит, что в борьбу не вмешаются Софья Важнова, Арина Видинеева, Елизавета Куликова, Арина Кшецкая, Анастасия Молчанова, Алиса Цветкова и Софья Чаплыгина.

Локомотивом у мужчин готовы выступить как минимум три спортсмена — Дмитрий Алиев, Петр Гуменник и Александр Самарин. Гегемонию лидеров имеют все шансы разрушить Илья Яблоков, Егор Рухин, Кирилл Сарновский и другие российские одиночники, достаточно бойко вливающиеся в первый эшелон.

Ожидания от пар и танцоров

В турнире спортивных пар интригу постараются создать чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые ныне тренируются в команде Тутберидзе, а также Ясмина Кадырова и Валерий Колесов — пара, которая раньше тренировалась с ними на одном льду в команде Тамары Москвиной. Старт за стартом обретают уверенность и Дарья Бояринцева с Денисом Плешковым, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, а также новый дуэт Таисии Собининой и Дениса Ходыкина.

В танцах на льду безусловным центром внимания станут Александра Степанова и Иван Букин, перешедшие из команды мастеров танцев на льду Ирины Жук и Александра Свинина под авторитетное тренерское крыло Александра Жулина. В противовес им — новые товарищи по команде Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, новообразованный дуэт Софьи Шевченко и Андрея Ежлова, вернувшиеся из США Аннабель Морозова и Игорь Еременко, а также еще немало талантливых и перспективных российских дуэтов.