Разнос Косторной: зачем федерация оправдывает плохое судейство фигуристов

Источник: Соцсети

Ситуация с Аленой Косторной и ее мощным разносом нашего судейства интересна, как бы ни пытались руководители федерации говорить об обратном. Возможно, 192 балла по сумме двух программ для дебютантов можно считать результатом однозначно выше среднего, если не сказать больше. Алена с партнером Георгием Куницей выглядели здорово, но все ж таки ошибались — особенно в короткой программе, что и сами ребята открыто признавали. В этой связи четвертое место с хорошими баллами — отличный стартовый задел, рискующий уже к концу сезона превратиться во что-то большее.

И все же выступление Алены было важным. Хотя бы потому, что никто еще не говорил об ошибках в судействе так ярко и броско. В короткой программе за поддержку Алена и Георгий получили от арбитров надбавки за исполнение (GOE) в диапазоне от «+3», что соответствует качественному, пусть и не идеальному элементу, до диаметрально противоположных «-3». На первый взгляд это кажется мелочью, особенно с учетом того, что самая высокая и самая низкая оценки среди всех судей всегда отбрасываются для получения более адекватного среднего значения в протоколах. И все же такой контраст наводит на мысль, что кто-то из судей в этой ситуации очень крепко ошибся, и это как минимум.

Почему это важно? Во-первых, как сам факт — в судействе есть некоторые проблемы. Не первый год уже идут обсуждения разного градуса объективности насчет того, плохо у нас все-таки судят фигурное катание или хорошо. Чаще всего повод для разговоров немного притягивается за уши, ну или во всяком случае каждый из них в отдельности не кажется критичным. Но когда это происходит раз, второй, третий, десятый…

А потом все удивляются, почему же возникает недовольство? Да, возможно, Алена перегнула. Будет нелишним подчеркнуть это еще раз. И все же нам необходимы подобные инфоповоды, хоть они и вызывают столь сильное раздражение руководства федерации. На пресс-конференции перед этапом Гран-при в Красноярске Коган высказался о ситуации в следующем ключе: «Мы не считаем, что были какие-то реальные нарушения (в судействе), считаем, что результат справедлив, надеемся, что в парном катании у Алены что-то получится. Что касается судей, то на то там и сидят 7 или 9 судей, что у каждого есть свое мнение. Фан-база у нас такова, что все время мы пытаемся найти виноватых — то одного судью, то всех вместе. Есть разница в том, как видят элементы разные судьи — судья номер один или судья номер семь, отсюда тоже может быть разница в оценках. Прошу вас добрее относиться к нашим спортсменам, в зарубежных фан-клубах пишут часто теплее о российских фигуристах. Мы почему-то видим много негатива, критики со всех сторон. Если фигурное катание закончится, писать вам не о чем будет. Посмотрите поглубже, пишите аналитику. Нам нужна обратная связь не в виде хайпа, лайков или кликов, а в виде реальных разборов. Нам интересно с вами это обсуждать».

Вторила ему в своем неповторимом стиле и главный тренер нашей сборной Елена Чайковская: «Ничего уникального в Омске не произошло, писать что ли не о чем, все медиа встали на дыбы и обсуждают это. На чемпионатах мира по 10 баллов идет разброс, никто не обсуждает, а здесь ни на чем строятся статьи на две страницы. В фигурном катании есть про что писать, но все настроены писать о Косторной, которая только что вышла в паре, и говорить не о чем. Посмотрим через год-два, осмотрим ее со всех сторон, тогда можно будет о чем-то говорить. Пока же это рядовой случай. Такое впечатление, что она трижды олимпийская чемпионка, а вы все про нее пишете. Это ученица моей школы, я ее очень люблю, но вы столько уделяете ей внимание, что я просто обалдела».

Здесь сперва хочется сказать о наболевшем — руководство федерации почти никогда не бывает «в доступе». Александр Ильич развернуто и уважительно общается на пресс-конференциях, и это замечательно, но подавляющее большинство моих коллег при попытке уточнить или узнать какую-либо информацию, причем не обязательно самую хайповую, чаще всего натыкаются на стену. Сообщения игнорируются, вызовы сбрасываются, ответы не даются.

С Еленой Анатольевной случай схожий. Наверное, все болельщики помнят легендарные ответы мэтра про Диану Дэвис и Глеба Смолкина, в которые филигранно были вплетены слова в духе «фигня» и «ерунда», но вот вам последний случай из категории «в доступе» — когда пошли слухи о распаде пары Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, я решил дать по теме официальную информацию. Разумеется, тренеры и сами ребята от прессы закрылись (и их можно понять — не обязаны все-таки). Поэтому я обратился к Елене Анатольевне. Все же тогда до контрольных прокатов оставалась всего неделя, а судьба третьей пары страны висит на волоске. Кому, как не ей, держать ответ?

Елена Анатольевна взяла трубку и была, надо сказать, очень вежливой. Но сразу предупредила, что абсолютно ничего комментировать не будет. «Понимаете, я здесь, чтобы тренировать, а не для комментариев», — вот и все. Так что если б в тот момент меня интересовал мировой рекорд Мишиной и Галлямова. В общем, вы поняли.

Кстати, о рекордах. Помню, на чемпионате Европы 2019 года в Граце Александра Бойкова/Дмитрий Козловский набрали рекордные на тот момент баллы в короткой программе — и вы бы знали, с каким трудом мы с коллегами выпрашивали комментарий по этому поводу у Тамары Николаевны Москвиной. Потому что: «Ну какие рекорды, вы что? Ерунда это все, никто в фигурном катании эти рекорды всерьез не воспринимает». Риторика руководства федерации, кстати, была схожей.

Поэтому неудивительно, что тема судейства для боссов нашего фигурного катания столь болезненна — раз уж даже про рекорды часто звучат скупые речи или не звучит вообще ничего. Но даже бог с ними, возьмем рекорд за основу. Это ведь достижение спортсмена и тренера, так ведь? И мы пишем про них в большом количестве. Возможно, для кого-то это будет чем-то удивительным, но, наверное, нигде в мире к фигурному катанию не приковано столько внимания — и комплиментарные ноты в общем голосе все же превалируют над негативом. Наши спортсмены — лучшие в мире, и ни одно российское СМИ не будет с этим спорить, потому что это правда.

Но что же насчет достижений федерации? Глобально работу руководства журналистам оценить не удается как раз из-за отсутствия этого «в доступе». Мы видим результат — но ведь у нас лучшие в мире спортсмены. Мы видим тренеров — так русская школа фигурного катания всегда была самой-самой. Выдающиеся кадры, которым, выходит, надо разве что не навредить, а дальше они сделают все сами. А что кроме?

А вот, к примеру, судьи — те самые, о которых говорила Косторная. И странно удивляться, что в отсутствии других внятных инфоповодов «изнутри» федерации достоянием общественности становится ЭТО. Потому что ЭТИМ чисто с поверхностной точки зрения никто не занимается («все хорошо, не на что тут смотреть»), ЭТО регулярно критикуется не только и не столько прессой, сколько самим участниками процесса — тренерами и спортсменами. Наконец, ЭТО такое же лицо нашего спорта, как и фигуристы — франкфуртский семинар ISU полуторагодичной давности не даст соврать.

Руководство ФФККР любит повторять, что у нас самые квалифицированные судьи, а на чемпионатах мира судит кто попало. Но ведь это чистая правда — международные арбитры чаще всего совмещают судейство с основной работой и не уделяют фигурному катанию все свое время. Лично знаю некоторых арбитров, кто трудится бухгалтером, стилистом, менеджером. Кто-то занят бизнесом или чем-то в таком духе. Да, многие из них прошли школу фигурного катания, но не заняты им с утра и до ночи.

И да, они могут позволить себе ошибаться хотя бы потому, что никто не называет их лучшими в мире. Но когда у нас за один и тот же элемент ставят от «+3» до «-3», правила выставления компонентов с техническими ошибками регулярно нарушаются, а в системах то и дело всплывают «ошибки ввода», не стоит ли задаться вопросом — а не обманываем ли мы сами себя? И не стоит ли, может, как-то на это отреагировать?

Кстати, присутствует уверенность, что реакция все-таки есть — просто внутри, в кулуарах. А на публике — все идеально, посмотрите на США (в этом случае чуть ли не буквальная цитата) и вообще не о том пишете. Но если вдруг вы захотите написать «о том», вас все равно ждет недопонимание — а че ты, собственно, вылез тут? Без тебя, дескать, разберемся.

Конечно, это отталкивает. Нет, не прессу даже, а болельщиков, которые из-за таких вот мелких огрехов все меньше и меньше понимают, от чего зависит исход соревнований, и постепенно теряют к ним интерес. А объяснять им это все никто не спешит, потому что смотрите, вон, на рекорды и радуйтесь.

Но самое смешное — поток заявлений, как у Косторной, это не прервет. Просто с каждым годом голоса эти будут все тише и тише. И не потому, что все поменялось. А потому, что желающих слушать про все это не останется.

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора.