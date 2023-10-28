Налет эротизма. Загитова спасает беззвездный этап Гран-при в Красноярске

«Афиша, публика, касса»

Не так давно заслуженный тренер России Нина Мозер призналась, что не очень любит хедлайнеров. В ее случае — это какая-нибудь знаменитость, приглашенная для показательного выступления на московском детском турнире «Битва школ». Соревнования проходят второй год, публика уже привыкла, что где-то между третьей и четвертой порцией совсем еще маленьких фигуристов на льду обязательно появится звезда. Мальчишки, девчонки, а также их родители встретят ее с особым восторгом. В данной роли побывали и Камила Валиева, и Алина Загитова, и Алексей Ягудин, и многие другие из категории тех, на кого «ходят».

Однако на предложение вкраплять в «Битву школ» не одно звездное выступление, а несколько, превращая часть мероприятия в небольшое гала-шоу, Нина Михайловна внезапно ответила отрицательно.

«Вы же пишите только о хедлайнерах, а это реклама какой-то одной школы. Я же хочу от этого уйти, — так генеральный директор московской федерации объяснила реакцию. — Кроме того, у нас достаточно шоу, показательные выступления растягивают соревнования». Нина Мозер заслуженный тренер России

Хоть и растягивают, хоть и реклама, а хедлайнеров на «Битву школ» продолжают приглашать. Ибо внимание привлекать надо, ведь звезды — «афиша, публика, касса», как говорил герой старого фильма «Укротительница тигров». И все это особенно важно в наше время, когда российский спорт находится в изоляции.

Читайте также Третий этап российского Гран-при по фигурному катанию стартует в Красноярске

Конечно, трудно не согласиться с прославленным тренером Еленой Анатольевной Чайковской, которая считает нормальным процессом уход именитых фигуристов. Новые гении вырастут, они уже есть, на каждом этапе юниорской серии их видно. Зритель же как тот соловей, которого баснями не кормят. Он потратит деньги на билет, если будет знать, какой продукт получит.

Не зря в нынешнем сезоне, в отличие от прошлого, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) использует ту же приманку на этапах Гран-при, что и Мозер на «Битве школ». Здесь, правда, они называются не хедлайнерами, но суть та же. На каждом из трех уже состоявшихся этапов в рамках церемонии открытия выступают специально приглашенные гости. В Красноярске ими стали олимпийская чемпионка Алина Загитова и победители командного турнира Игр Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Загитова вновь исполнила номер под блюз с налетом эротизма, которым порадовала перед стартовым этапом серии в Уфе. Помимо чувственной хореографии, она выдала и чистейший тройной флип. А Синицина и Кацалапов зажгли танцем под Джо Кокера, напомнив об Олимпиаде в Пекине. Форма — хоть сейчас снова туда. Была бы Олимпиада.

Rammstein побежден русскими

Приглашенные звезды турниру в Красноярске, как выяснилось чуть позднее, действительно оказались нужны. По крайней мере, в первый день проведения, потому что уровень катания был далеко не запредельный. У парней волну падений и «бабочек» завел выступавший вне конкурса белорус Евгений Пузанов. Она и поглотила одного фигуриста за другим.

Угодил в нее даже вице-чемпион России Петр Гуменник, презентовавший российской публике разрешенную к использованию версию программы под Rammstein. Кто забыл — перед контрольными прокатами сборной в сентябре на фигуриста накатали «телегу» за непатриотичный выбор музыки. По настоятельному совету «Кого Следует» пришлось отложить программу в ящик. Хорошо, что в итоге было принято компромиссное решение взять вместо оригинала песни Sonne русский кавер от Radio Tapok. Он под сводами красноярского «Кристалла» и прозвучал. Жаль, не «звучал» в этот день сам спортсмен — сорвал все прыжковые элементы и получил смешные для себя баллы.

В ударе же оказались апологеты использования истинно русской музыки. Взял психологический рубеж в 100 баллов Дмитрий Алиев с чистыми прыжками и помощью песни «А река течет» Николая Расторгуева. Место главного преследователя занял давний друг и соперник чемпиона Европы Александр Самарин, также сумевший откатать без серьезных сбоев ледовую версию матросского танца «Яблочко».

Читайте также Разнос Косторной: зачем федерация оправдывает плохое судейство фигуристов

После короткой программы журналисты двинулись было в микст-зону пообщаться с мужчинами, но внезапно наткнулись на сопротивление охраны, утверждавшей, что «туда нельзя». На предложение подумать головой последовал решительный отказ. Как выяснилось, кто-то на бумажке, висевшей на двери, от большого ума зачеркнул аккредитацию с надписью «Пресса». А без бумажки у нас ты сам знаешь кто.

Разобрались минут через 10. Об этом можно было бы не упоминать, если бы не одно обстоятельство. Днем ранее руководители ФФККР, отвечая на вопросы о разбросе судейских оценок на предыдущем этапе в Омске, который вызвал гневную реакцию чемпионки Европы Алены Косторной, кивали на международные турниры ISU. Мол, там разница в баллах бывает не меньше. Так вот, здесь тоже, конечно, можно отослать к накладкам в организации, которые случаются даже на Олимпийских играх. Но мы находимся в особой ситуации. Нам надо в организации турниров и судействе не на заграницу и ISU ориентироваться. Наоборот, ставить себя в пример. Проколы же, которые то и дело вылезают, процессу явно не способствуют.

Возвращение Степановой и Букина удалось, Хромых — нет

В парном катании в Красноярске есть явные претенденты на победу — двукратные (и действующие) чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Но, как и неделей раньше в Омске у их бывших напарников по тренировочной группе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, короткая программа не задалась. Тоже из-за сорванного параллельного прыжка, правда, здесь оплошала партнерша.

Впрочем — опять же, по кальке первого сибирского этапа — слишком значительная «подушка безопасности» оказалась у лидеров, чтобы они отдали позицию кому-либо еще. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, а также Ясмина Кадырова и Валерий Колесов не падали, да и вообще не ошибались, но оказались ниже Бойковой и Козловского, пусть и на незначительном расстоянии в баллах.

У женщин можно было бы заранее отдать золото Майе Хромых — не так еще давно восходящей звезде группы Этери Тутберидзе. Фигуристка обеспечивала фамилией одну из букв аббревиатуры «ВУХ» — наряду с Камилой Валиевой и Дарьей Усачевой Хромых считалась претендентой на замену трио «ТЩК», куда входили Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.

Сейчас в соревновательном строю из шести значится ровно половина. Щербакова и Трусова не временно (по официальной версии) не выступают, Усачева карьеру завершила, Косторная с боем штурмует парное катание. В одиночном остается Валиева — пока не озвучено решение Спортивного арбитражного суда по ее судьбе. И вот в Красноярске после полностью пропущенного из-за травмы прошлого сезона на турнирном льду вновь появилась Хромых.

Увы, возвращение пока не задалось. После двух идеальных прыжков в короткой программе у Майи последовало падение с третьего, из-за которого она осталась без каскада, потеряв с десяток баллов. Ученица Этери Тутберидзе, вновь на этап российского Гран-при не приехавшей, находится только на промежуточном восьмом месте.

Читайте также Фигуристка Петросян выиграла второй этап Гран-при России

Из тех девушек, которые в субботу катались без ошибок или с минимальным их количеством, в тройку вошли призер прошлого этапа Мария Агаева, а также серебряная и бронзовая медалистки первого турнира серии в Уфе Анна Фролова и Елизавета Куликова. Но не так далеко от них ставшая открытием минувшего сезона Вероника Яметова, да и Хромых может еще отыграть отставание в восемь баллов.

Завершали стартовый день красноярского турнира мелодии 80-х годов прошлого века — именно под них в нынешнем сезоне исполняют ритмический танец. Первые старты показали — не очень-то понимают музыку той эпохи не жившие в ней спортсмены. Кто должны им об этом рассказать — а именно тренеры — видимо, забыли времена школьных дискотек. Небанальных и вообще попадающих в тему номеров — раз-два и обчелся.

Впрочем, это все из разряда субъективных ощущений. Объективны здесь оценки. А они предсказуемо с большим отрывом оказались самыми высокими у еще одних «возвращенцев» — Александры Степановой и Ивана Букина, четко исполнивших танец на глазах занявших VIP-места на трибунах Синициной и Кацалапова. На этом первый день и закончили. Огонь продолжения — если ему суждено быть — обеспечит уже не Загитова.

Автор: Андрей Симоненко