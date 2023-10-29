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11:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сакамото стала победительницей этапа Гран-при ISU в Канаде

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира японка Каори Сакамото выиграла второй этап Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Ванкувере (Канада).

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Источник: Reuters

В сумме после двух выступлений Сакамото получила 226,13 балла (75,13 балла за короткую программу + 151,00 балла за произвольную программу). Второе место заняла южнокореянка Ким Чхэ Ён (201,15; 70,31+130,84), третьей стала представительница Японии Рино Мацуике (198,62; 66,29+132,33).

Позднее в воскресенье танцевальные дуэты представят произвольные танцы, с произвольными программами выступят мужчины и спортивные пары.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.

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