Сакамото стала победительницей этапа Гран-при ISU в Канаде

В сумме после двух выступлений Сакамото получила 226,13 балла (75,13 балла за короткую программу + 151,00 балла за произвольную программу). Второе место заняла южнокореянка Ким Чхэ Ён (201,15; 70,31+130,84), третьей стала представительница Японии Рино Мацуике (198,62; 66,29+132,33).

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.