На «войне» не извиняются. Чем закончился драматичный этап Гран-при

Уколы не помогли

День начался с ожидавшейся грустной новости. Получившая накануне на разминке перед ритмическим танцем порез ноги после столкновения с Елизаветой Шанаевой Аннабель Морозова вышла на утреннюю официальную тренировку произвольной программы, но смогла сделать всего лишь несколько кругов. Вся в слезах от боли фигуристка и ее партнер Игорь Еременко покинули лед, даже не попытавшись прокатать танец под музыку, после чего было принято решение о снятии дуэта с соревнований. Хотя в субботу тренер Анжелика Крылова говорила, что спортсмены хотят выступать.

Увы, уколы не помогли: рана оказалась слишком глубокой, а пик болевых ощущений, как известно, при таких повреждениях наступает не сразу. На адреналине в субботу вечером фигуристка еще смогла справиться с прокатом ритм-танца, но с утра все стало хуже. Остается только пожелать Аннабель скорейшего восстановления. Возможности набрать необходимые баллы для попадания на чемпионат страны и в Финал Гран-при у пары еще будут.

Однако даже после снятия Морозовой и Еременко оставалась интрига — пообщались ли с травмированной Аннабель Шанаева и Павел Дрозд, извинилась ли перед ней фигуристка? Ведь накануне Елизавета в микст-зоне заявила, что ничего не заметила и вообще предположила, что травму нанес партнер. Однако пообещала попросить прощения, если ногу сопернице разрезал именно ее конек. Ответа на этот вопрос пришлось ждать до вечера — танцы завершали программу турнира.

Есть порох в пороховницах

На произвольную программу, как и накануне, первыми вышли мужчины. Главная загадка здесь заключалась в том, сумеет ли вице-чемпион России Петр Гуменник выбраться из ямы, в которую угодил. Напомним, первый соревновательный прокат под русский кавер запрещенной песни Sonne от Rammstein фигурист полностью запорол, набрав свойственные девичьим турнирам 70 баллов.

Ответ оказался положительным: Гуменник исполнил произвольную программу в образе Дориана Грея с единственной помаркой на одном из трех четверных прыжков.

«Вчера не было “подушки безопасности” из-за акклиматизации. Не максимальный контент исполнил», — так объяснил фигурист субботнюю неудачу.

А по поводу Rammstein заявил:

«Считаю, что тема закрыта. Больше не “парюсь” по этому поводу».

Петр Гуменник | Источник: РИА "Новости"

Набранные Гуменником 172 балла за произвольный прокат — результат достойный, но вполне доступный для ведущих фигуристов страны. Однако никто к таким показателям в воскресенье так и не приблизился. Называющие сами себя ветеранами российского мужского одиночного катания Дмитрий Алиев и Александр Самарин, занимавшие первое и второе места, прилично наошибались. Лишь благодаря запасу после короткой программы сумели сохранить позиции.

«Мы с Сашей Самариным одни дети 90-х остались, остальные младше. Сейчас рано начинают прыгать четверные прыжки, как тот же Марк Кондратюк, у них тело как молодая картошечка, им проще. У нас уже с гнильцой. Но приятно побеждать в такой компании, ты доказываешь себе, что способен еще на что-то», — так оценил результат Алиев.

Вторил ему и Самарин.

«Очень здорово, что мы, ветераны льда и сцены, еще что-то могём, — констатировал Самарин, добавив, что его нынешняя мотивация — насладиться фигурным катанием. — Отпали учеба, еще какие-то моменты, у меня никогда не случалось такого, чтобы был один спорт. Хочу насладиться этим моментом, видеть реакцию зрителей, ловить контакт. Таких моментов не так много, когда ты можешь кайфануть. Вначале это стресс, но потом, когда программа заканчивается, чувствуешь плоды своей работы, очень приятно».

Александр Самарин | Источник: РИА "Новости"

Опытные фигуристы победили и в парном катании. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, как и в короткой программе, не обошлись без ошибок. Накануне партнерша упала на параллельном прыжке, а в воскресенье — с выброса. Однако запаса прочности в виде высокой второй оценки двукратным чемпионам России и экс-чемпионам Европы с лихвой хватило, чтобы опередить Елизавету Осокину / Артема Грицаенко и Ясмину Кадырову / Валерия Колесова.

Большой радости чемпионы красноярского этапа в парном катании, впрочем, не выказывали. Собственно, это подтвердили они сами.

«Настроение нейтральное, — констатировал Козловский. — Задачу-минимум выполнили. Были допущены ошибки, в будущем их необходимо избегать, когда речь пойдет о борьбе с серьезными оппонентами. Проделали колоссальную работу, были абсолютно готовы, сетовать на какие-то проблемы не имеет смысла. Будем работать в направлении чистых и идеальных прокатов».

Хромых потеряла четверные, но остается в фигурном катании

Последние годы в разговорах с парнями-одиночниками то и дело всплывала тема соперничества с девчонками по количеству четверных прыжков. Тот же Алиев полушутя-полувсерьез говорил, что готов сыграть на «квады» с Александрой Трусовой. Но вот в Красноярске произошло практически неслыханное — ни одна фигуристка не заявила в произвольной программе хотя бы один четверной.

В какой-то степени это, конечно, стечение обстоятельств, ведь «квадистки» у нас все еще есть. На первом этапе Гран-при России в Уфе, например, четверные заявляла Аделия Петросян, а в Омске — она, Алина Горбачева и Мария Парамонова. Нельзя не констатировать, что против природы удается идти очень немногим. Тенденция, к сожалению, очевидна. Либо девочка, вырастая, теряет четверные, либо фигурное катание теряет девочку. А зачастую и то, и другое происходит в комплексе.

Майя Хромых | Источник: РИА "Новости"

Майя Хромых — одна из тех, у кого четверные исчезли как прошлогодний снег. Но фигурное катание, к счастью, ее не потеряло. Фигуристка из-за различных травм пропустила более полутора лет — ее последний официальный старт датируется декабрем 2021 года. На турнире в Красноярске состоялось ее возвращение.

Приходится констатировать, что Майе не до четверного. Стабилизировать бы тройные. Ученица Этери Тутберидзе на них ошибалась в обеих программах. Но план вспомнить квады, как рассказала Хромых, занявшая в итоге пятое место, у нее присутствует.

«Сейчас уже все нормально, тренируюсь, накатываю программы. Конечно, во время перерыва хотелось прыгать, кататься и выступать как девочки. А я приходила на тренировки то с гипсом, то с поясом. Много плакала дома, переживала, но рада, что сейчас налаживается все», — отметила фигуристка.

Вероника Яметова | Источник: РИА "Новости"

Наверное, у каждого есть ответ на вопрос, были ли соревнования девушек без четверных в Красноярске менее увлекательными. Мне лично показалось, что нет — интрига оказалась закрученной еще в короткой программе. Да и драмы здесь тоже хватало.

В произвольной борьба шла за каждый балл, участвовали в ней и Вероника Яметова, и Мария Агаева, и Елизавета Куликова, но в итоге сильнейшей оказалась Анна Фролова, которая выступала на фоне простуды. После проката она даже попросила отпустить ее из микст-зоны пораньше из-за плохого самочувствия. Тем более здесь каждый медалист проходил через тройную нагрузку: общаться приходилось не только с пишущей прессой и штатным корреспондентом Первого канала, но еще и с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, снимавшей влог.

«Извини» не прозвучало

Наконец, наступила кульминация — произвольные танцы. На сей раз кровавой драмы на разминках удалось избежать: фигуристы были исключительно внимательными друг к другу, да и после снятия Морозовой с Еременко в обеих группах стало по четыре дуэта. В самом соревновании интриги практически не произошло. Как и ожидалось, убедительную победу одержали вернувшиеся в большой спорт после сезонной паузы Александра Степанова и Иван Букин. Шанаева и Дрозд сохранили второе место.

Мини-сенсация произошла в борьбе за бронзу: она досталась Екатерине Мироновой и Евгению Устенко, дуэту, уникальному тем, что представляет петербургскую школу танцев на льду. Для тех, кто давно следит за фигурным катанием, это оксюморон: подобное понятие, как «питерские танцы», отсутствовало долгое время как класс. Миронова и Устенко сумели опередить Софью Шевченко и Андрея Ежлова, тренирующихся в группе Елены Масленниковой. Последним не помог даже приезд Ильи Авербуха, вставшего во время проката за бортиком.

Ну и о главном. Шанаева и Дрозд, выйдя в микст-зону, рассказали, что встретились с Морозовой в утром в отеле, поинтересовались здоровьем, выразили сочувствие и пожелали скорейшего выздоровления. Однако — это заметили все журналисты, задававшие вопросы на горячую тему с разных сторон — слов извинений так и не прозвучало.

«Мы в любом случае хотим обязательно пожелать здоровья. Вчера, когда вышли в микст-зону, не было понятно, что произошло. К сожалению, спорт у нас травмоопасный. Утром пересеклись с Аннабель, сразу лезть было неэтично, поинтересовались здоровьем, пожелали выздоровления», — сказал Дрозд.

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд | Источник: РИА "Новости"

«К хейту отношусь нормально, видела, что писали, якобы мои слова были не совсем корректные, надо публично извиниться. Абстрагировалась от этого, прочитала и закрыла. На прокат произвольного танца выходила спокойно», — отметила Шанаева.

В ответ на замечания о том, что Елизавете все-таки стоило бы извиниться, партнер выразил сожаление по поводу негатива в ее адрес.

«Жаль, что люди, не видя ситуации, для себя удобную версию выбирают, — сказал Дрозд. — Да, понимаем, что они готовились к турниру, но и мы готовились. Никто не звери. По-человечески выразили свое сочувствие. Если бы демонстративно полезли перед врачами, это был бы спектакль. Как я уже говорил, многие практикуют энергичную разминку. Даже по себе помню, в юниорской карьере американцы делали такое. Мы всегда были сторонниками все доказывать в прокатах».

Что ж, остается только констатировать — а впрочем, ничего нового. Фигурное катание как было прекрасным серпентарием, так им и остается.

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