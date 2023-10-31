Полный беспредел. Фигуристка испортила репутацию, порезав ногу сопернице

Шанаева и Дрозд доделывали элемент у борта, по пересекающейся траектории в их сторону катились Морозова и Еременко. Еременко, увидев соперников, попытался затормозить сам, но не успел «отвернуть» Аннабель, которая ехала спиной и Елизавету заметить не могла. Дрозд, в свою очередь, видел Морозову/Еременко тоже, но никак не изменил направление движения и не остановил Шанаеву. Как итог, на довольно большой скорости задняя часть лезвия ее конька врезалась в голень Морозовой.

Ритм-танец Аннабель сумела откатать на морально-волевых и обезболивающих, но после наложения семи швов и возникшего отека с произвольного пришлось сняться.

Ситуация оставила ощущение неразрешенности во многом из-за поведения главных героев. В частности, Шанаевой. Ни публичных, ни частных извинений за пусть и неумышленно причиненную травму она не принесла. Журналисты лишь добились от Елизаветы слов, что на хейт в интернете она реагирует спокойно — прочитала, закрыла и забыла. Партнер пытался немного сгладить углы, но получилось довольно неловко, с перетягиванием одеяла на их пару и упоминанием неких дуэтов, которые якобы практикуют «агрессивную разминку».

И это при том, что Морозова/Еременко из-за инцидента лишились возможности завоевать медали этапа и заработать призовые. То есть понесли множество потерь: моральных, финансовых, временных. В то время как Шанаева/Дрозд спокойно откатали оба танца и без борьбы заняли второе место.

Гран-при России "Красноярье". Церемония награждения | Источник: РИА "Новости"

Остроты добавляет тот факт, что именно Морозова/Еременко были их главными конкурентами в борьбе за серебро. И именно к Аннабель Морозовой в прошлом сезоне ушел партнер Елизаветы Шанаевой Девид Нарижный (сейчас он катается с Ириной Хаврониной). Отчасти поэтому столкновение выглядит как сведение счетов, хотя, безусловно, таковым не является. Несчастный случай в рамках большой системы ненависти и насилия, пусть и пассивного.

А что за агрессивная разминка, о которой говорил Павел Дрозд? В танцах на льду такое явление действительно существует. Когда на раскатку выходят пять дуэтов, — считай, десять человек, — которым нужно попробовать амплитудные поддержки, дорожки и твиззлы, в целом создается травмоопасная атмосфера. Всем участникам нужно быть внимательными и следить за перемещениями соперников во избежание столкновений. Но порой спортсмены вырываются на лед настолько заряженными, что даже простую необходимость уступить дорогу на глазах судей и зрителей воспринимают как поражение. Соответственно, они едут до конца, не убирают вытянутую ногу и как бы вынуждают соперников «уйти с дороги» первыми.

Чаще всего здравый смысл побеждает — если упрямство может стоить здоровья, значит, в топку такое упрямство. Но иногда столкновения все же случаются. Хорошим тоном считается сразу убедиться, все ли в порядке с тобой и соперником, и извиниться. Плохим — сделать вид, будто ничего не произошло, и с эмпатией кирпича дальше идти по головам.

Один из недавних примеров, не связанный с внутренней российской кухней — легкое столкновение Виктории Синициной и Никиты Кацалапова с Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью в командном турнире Олимпиады. Обошлось без травм, Никита успел даже сказать Закари что-то гневное, а тот укатил в закат, не извинившись.

Бывали и столкновения, которые привели к серьезным травмам. Как, например, у Албены Денковой из Болгарии — выступавший за США Петр Чернышев разрезал ей ногу до кости, повредив ахилл. На восстановление ушло несколько месяцев, а Албене понадобилась сложная операция.

Тренеры иногда сами накачивают спортсменов: дескать, уверенно проведенная разминка — уже половина победы. Вероятно, они рассчитывают через давление вывести соперников из себя, заставить эмоционировать сверх меры и таким образом ошибиться. Интересно, что в ответ на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова использовала прием агрессивного диалога:

«Что вообще такое агрессивная разминка? Вы такую глупость спрашиваете, что я даже не знаю, как на такое отвечать. Существует много разных разминок, какую тренер придумает, такую (спортсмены) и используют».

Илья Авербух повторно комментировать столкновение двух пар и поведение Шанаевой отказался. Дозвониться до нескольких других ведущих танцевальных тренеров оказалось так же сложно, как уйти от столкновения, когда на тебя на скорости летит поблескивающий конек.

И, хотя официальные лица хранят молчание (как бы чего не вышло, это понятно), очевидно, что поведение Елизаветы Шанаевой заслуживает порицания даже в волчьей среде фигурного катания. Красноречивее любых слов — удар по спине Шанаевой от Елены Чайковской, который попал на видео церемонии награждения. Дрозду при этом она пожала руку, как и всем другим медалистам.

Официальная позиция ФФККР читается и в обобщении итогов соревнований, опубликованном на сайте. Приведем цитату:

«В микст-зоне Павел выражал сожаления по поводу случившегося, но, как показалось, они с Лизой старательно избегали простых извинений. А между тем, когда на улице вы нечаянно сталкиваетесь с прохожим и даже если не видели его, это произошло случайно, то первым делом извиняетесь, останавливаетесь, чтобы банально спросить, всё ли в порядке…».

Банальная вежливость — вот и все, что, по большому счету, требовалось от Елизаветы. Фигурное катание — опасное дело, тут бывает всякое. Но из любой ситуации можно выйти с репутацией королевы. Лиза же предпочла остаться в глазах публики и коллег барышней себе на уме, от которой лучше держаться подальше. И за которую не очень-то приятно болеть — зрители фигурного катания в большинстве своем не желают кровавых зрелищ. Аннабель Морозова, в свою очередь, если даже она совсем не ангел, как сторона пострадавшая, получает почти всю зрительскую любовь и поддержку.

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Из всего произошедшего стоит сделать главный вывод. В дремучей Санта-Барбаре российских танцев, где почти у каждого есть повод ненавидеть кого-нибудь за что-нибудь, крайне важно всем соблюдать режим добрых человеческих отношений. Не можешь чувствовать искреннюю доброжелательность по каким-то причинам — хотя бы будь вежлив. Иначе мы скатимся в полный хаос, где нож в спину, ну, или конек в ногу, может прилететь в любой момент.

Просто представьте, что будет твориться в наших танцах на льду, если все начнут вести себя как Шанаева. В среде подростков и горячих молодых людей, где каждый кому-то — бывший или бывшая, где много невысказанных обид и озвученных оскорблений, где желание доказать всем свою правоту и величие порой превалирует над здравым смыслом, начнется беспредел. Все ниженаписанное просим воспринимать как доведенную до абсурда фантазию, которая никогда не должна стать реальностью.

Софья Шевченко выкинет в мусорку коньки Аннабель Морозовой, потому что с ней катается ее бывший партнер Игорь Еременко. Случайно, разумеется, — ну, валяются чьи-то неопознанные коньки в раздевалке. Елизавета Пасечник, которую оставил Максим Некрасов ради Василисы Кагановской, порвет платье соперницы прямо перед выходом на лед — нечаянно зацепит ногтем и не извинится. Дарио Чиризано даст в челюсть Девиду Нарижному за то, что лишился скатанной партнерши Ирины Хаврониной — обида давит, как удержаться. Тренеры Ирина Жук и Александр Свинин сделают куклу вуду Александра Жулина — это к нему ушли их воспитанники Александра Степанова и Иван Букин. Можно понять людей. Ну и, конечно, над всем этим восстанет вернувшийся из теневого бана федерации Валерий Ангелопол — масштаб его мести можете представить сами.

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