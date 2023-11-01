Тарасова загуляла и довела тренера до слез, а потом ночью прыгнула прыгнула на нее: невероятная история времен СССР

Татьяна Тарасова — величайший тренер в истории фигурного катания, ее ученики несчетное количество раз выигрывали международные титулы, поднимая на ноги весь зал. А ведь всего этого могло бы и не быть, если бы в годы своей спортивной карьеры Тарасова не поработала с Еленой Чайковской. «Если бы я в свое время не оказалась у нее в группе, может быть, никогда и сама не стала бы тренером», — говорит Татьяна Анатольевна.

Когда Тарасовой было 16 лет, она каталась в паре с Георгием Проскуриным под руководством Виктора Рыжкина. В какой-то момент хореографом к ним пришла 21-летняя Чайковская (тогда Новикова).

«Новый хореограф сразу же произвела на нас сильное впечатление: красивая, стройная, с загадочными глазами. Не заметить Чайковскую в толпе прохожих было невозможно. Мы знали, что Лена была чемпионкой Советского Союза и тренировалась у Татьяны Александровны Гранаткиной (Толмачевой). Теперь она пришла работать на каток “Динамо”, — пишет Тарасова.

Вскоре Рыжкин начал кататься с Людмилой Пахомовой, программу Тарасовой/Проскурину стала придумывать Чайковская — некоторое время спустя Татьяна и Георгий попросились к ней учениками. Позже Тарасова вспоминала, что своего тренера они полюбили «до самозабвения» и ужасно боялись ее в чем-то подвести.

Елена Анатольевна творчески подходила к тренировкам, поэтому каждый день процесс строился по-разному. Программы же отличались оригинальностью: так, Тарасова/Проскурин стали первыми в Союзе, исполнившие танец под песню (взяли «Не спеши» под вокал Магомаева). Тарасова ходила за Чайковской, словно тень, бегала по всяким ее делам, сидела с ее сыном Игорем — они стали очень близкими подругами. Но однажды Тарасова довела своего любимого тренера до слез.

— Мне было 18 лет, когда в Горьком она отпустила меня и (одиночницу) Лену Котову погулять. Нас молодые люди пригласили в кафе. Чайковская не возражала, но велела в десять быть дома. В десять мы, естественно, не пришли, в одиннадцать тоже, добрели до гостиницы где-то без четверти двенадцать.

Первое, что мы увидели, когда крались по коридору, это голову Чайковской, которая выглядывала из комнаты. Я жила вместе с ней, и когда вошла в номер, Чайковская встретила меня с наплаканными глазами, так как уже представила себе все ужасы, какие могли с нами случиться, и довольно конкретно сказала, кто мы есть такие и что она о нас думает. Легла она вся в слезах, повернувшись к стенке. Я не спала полчаса, час, мучилась, что расстроила тренера, и, наконец, решила: сейчас с ней помирюсь, прыгну к ней на кровать, обниму ее, поцелую, и она мне все простит. И при погашенном свете я делаю большой прыжок со своей кровати и падаю на Чайковскую, которая уже безмятежно спала. Ох, как она кричала!

С Чайковской Тарасова/Проскурин доходили до медалей чемпионата СССР, а также выиграли Универсиаду-1966.