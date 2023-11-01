Валиева попробовала себя в журналистике

Валиева приняла участие в съемках для телеканала «Музыка Первого» на концерте группы Filatov & Karas. Фигуристка пообщалась как с самими музыкантами, так и со зрителями.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-75911282&id=456252711&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

17-летняя Валиева — чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы среди взрослых. На Олимпийских играх-2022 в Пекине фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир, однако церемония награждения победителей и призеров не была проведена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе Валиевой от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.