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14«Золотой мяч»: звезды на ковровой дорожке
10Умер легендарный чемпион Олег Протопопов
10:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны подробности смерти Протопопова

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов умер во сне 31 октября в швейцарском Интерлакене, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) со ссылкой на журналиста и двукратного чемпиона ФРГ Зеппа Шёнмецлера.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее The Skating Lesson в Facebook* сообщил о смерти двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию. Протопопов ушел из жизни в возрасте 91 года. Причина смерти не уточняется.

Протопопов проживал в Швейцарии с момента отъезда из СССР в 1979 году. Тогда он и его супруга и партнерша Людмила Белоусова, находясь на гастролях с Ленинградским балетом на льду, попросили политического убежища. Белоусова скончалась в сентябре 2017 года в возрасте 81 года.

На счету Протопопова и Белоусовой помимо двух побед на Олимпийских играх (1964, 1968), по четыре золотые награды чемпионатов мира и Европы, три серебряных и одна бронзовая медаль мировых первенств и четыре серебра первенств Европы. Протопопов и Белоусова придумали и первыми исполнили многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира.

* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

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