Дэвис и Смолкин победили на Мемориале Дениса Тена в Астане в танцах на льду

По сумме двух программ спортсмены набрали 192,67 балла. Второе место заняли немцы Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Беньямин Штеффан (179,42), третье — украинцы Мария Пинчук и Никита Погорелов (167,22).

В июне стало известно, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России удовлетворил запрос Грузии на смену спортивного гражданства Дэвис и Смолкина. Дэвис является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, ее партнер — сын актера Бориса Смолкина. Спортсмены являются серебряными призерами чемпионата России. На Олимпиаде 2022 года в Пекине дуэт занял 14-е место.

Соревнования проводятся в память о казахстанском фигуристе Денисе Тене, который является первым фигуристом в истории независимого Казахстана, завоевавшим медали Олимпийских игр (2014), чемпионатов мира (2013, 2015), а также этапов Гран-при по фигурному катанию. Бронзовый призер Олимпиады Тен погиб 19 июля 2018 года в Алма-Ате. Он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля. Тену было 25 лет.