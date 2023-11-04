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12:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дэвис и Смолкин победили на Мемориале Дениса Тена в Астане в танцах на льду

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Представляющие Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали победителями танцевальных соревнований на турнире серии «Челленджер» — Мемориале Дениса Тена, который проходит в Астане.

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Источник: РИА "Новости"

По сумме двух программ спортсмены набрали 192,67 балла. Второе место заняли немцы Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Беньямин Штеффан (179,42), третье — украинцы Мария Пинчук и Никита Погорелов (167,22).

В июне стало известно, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России удовлетворил запрос Грузии на смену спортивного гражданства Дэвис и Смолкина. Дэвис является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, ее партнер — сын актера Бориса Смолкина. Спортсмены являются серебряными призерами чемпионата России. На Олимпиаде 2022 года в Пекине дуэт занял 14-е место.

Соревнования проводятся в память о казахстанском фигуристе Денисе Тене, который является первым фигуристом в истории независимого Казахстана, завоевавшим медали Олимпийских игр (2014), чемпионатов мира (2013, 2015), а также этапов Гран-при по фигурному катанию. Бронзовый призер Олимпиады Тен погиб 19 июля 2018 года в Алма-Ате. Он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля. Тену было 25 лет.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) в июне 2023 года оставил в силе отстранение, но постановил изучить пути внедрения решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), в марте 2023 года рекомендовавшего допускать россиян и белорусов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

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