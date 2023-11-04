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15:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Японская фигуристка Рион Сумийоши заявила четверной тулуп в ПП на Гран-при ISU во Франции

19-летняя японская фигуристка Рион Сумийоши заявила четверной тулуп в произвольной программе у женщин на Гран-при во Франции.

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Источник: Reuters

В произвольной программе Сумийоши впервые заявила прыжок в четыре оборота. Также японка планирует исполнить два тройных тулупа (один из них — в комбинации с двойным акселем, другой — с тройным флипом), один двойной тулуп в каскаде с тройным сальховом и двойным риттбергером, а также тройной риттбергер и тройной лутц.

Напомним, сегодня, 4 ноября, на ледовой арене «Angers Ice Parc» в Анже сегодня, 4 ноября, будут разыграны медали в женском одиночном катании в рамках третьего этапа Гран-при ISU.

Начало произвольной программы женщин назначено на 15:00 по московскому времени. На соревнования во Франции заявлены 12 одиночниц из восьми разных стран.

За топ-3 борятся чемпионка Европы прошлого сезона Анастасия Губанова из Грузии, серебряный призёр чемпионата мира-2023 из Южной Кореи Ли Хэ Ин.

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