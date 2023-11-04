Японская фигуристка Рион Сумийоши заявила четверной тулуп в ПП на Гран-при ISU во Франции

В произвольной программе Сумийоши впервые заявила прыжок в четыре оборота. Также японка планирует исполнить два тройных тулупа (один из них — в комбинации с двойным акселем, другой — с тройным флипом), один двойной тулуп в каскаде с тройным сальховом и двойным риттбергером, а также тройной риттбергер и тройной лутц.