Японская фигуристка Сумиеси впервые чисто исполнила четверной тулуп на соревнованиях: видео
Японская фигуристка Рион Сумиеси в первый раз чисто выполнила четверной тулуп на соревнованиях.
Японская фигуристка Рион Сумиеси в первый раз чисто выполнила четверной тулуп на соревнованиях.
В произвольной программе на этапе Гран-при во Франции 20-летняя спортсменка впервые смогла безошибочно приземлить элемент на официальном старте. Ранее у нее это не получалось.
Судьи поставили Сумиеси за произвольную программу 136,04 балла (72,78 — за технику). В сумме японка набрала 197,76 балла и заняла 3-е место.