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19:25 (мск), источник: Sport24

Японская фигуристка Сумиеси впервые чисто исполнила четверной тулуп на соревнованиях: видео

Японская фигуристка Рион Сумиеси в первый раз чисто выполнила четверной тулуп на соревнованиях.

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В произвольной программе на этапе Гран-при во Франции 20-летняя спортсменка впервые смогла безошибочно приземлить элемент на официальном старте. Ранее у нее это не получалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судьи поставили Сумиеси за произвольную программу 136,04 балла (72,78 — за технику). В сумме японка набрала 197,76 балла и заняла 3-е место.

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