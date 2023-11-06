«Захотелось поменять жизнь» Фигуристка Медведева о собственном шоу, рекламных контрактах и жизни после спорта

Евгения Медведева — известная российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр. Два года назад она объявила о завершении спортивной карьеры и ушла в медиа. Сейчас у нее свое шоу на YouTube и большие рекламные контракты. «Лента.ру» поговорила с Медведевой о том, из чего складывается ее заработок, почему она закрыла директ, кого считает лучшими фигуристками России на данный момент и многом другом.

«Ты вообще кто, чтобы на тебя равняться»?

— «Лента.ру»: Вы спортсменка, завершившая карьеру. Если бы вы сейчас сами себя титровали, как бы себя представили?

Евгения Медведева: Несмотря на то что все свои награды в фигурном катании я выиграла много лет назад, меня все равно представляют как двукратную чемпионку мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр. Например, Алексей Ягудин завершил свою карьеру в спорте уже около 20 лет назад, а его по-прежнему подписывают как «олимпийский чемпион, чемпион мира», хотя он уже давно телеведущий и актер.

Я еще очень молодая, и на данном этапе определяюсь со своим будущим, но понимаю, что еще много лет буду оставаться спортсменкой для широкой общественности.

Если говорить лично про мои ощущения, то меня больше интересуют карьера на телевидении и блогерская деятельность. Я только учусь быть блогером. После спорта переключиться на это не слишком просто, так как мы, спортсмены, люди скрытные, и я сейчас как раз стараюсь раскрываться. В общем, пробую себя.

— Следите за фигурным катанием сейчас?

Да, слежу, и довольно пристально. И российские этапы Гран-при, и зарубежные — все смотрю. Например, Skate Canada и Skate America уже закончились. Два российских этапа, в Уфе и Омске, тоже завершились, в конце ноября соревнования примет Москва.

Очень много фигурного катания в моей жизни, и чтобы оставаться в теме, за всем приходится следить.

— Топ-3 российские фигуристки на данный момент?

Двоих не задумываясь назову — это [Софья] Акатьева и [Аделия] Петросян, хоть они и малышки еще, но уже тянут за собой всех остальных. Если говорить про третье место, то там очень много кандидаток, оно такое, плавающее.

Софья Акатьева

— После первого этапа Гран-при России фигуристка Кира Трофимова сказала, что равняется на вас, на ваше катание. Насколько вам лестно такое слышать?

Приятно, конечно. У меня был случай, когда после какого-то международного соревнования у меня спросили, какая твоя цель на будущее? Ответила, что хочу быть примером для подражания, чтобы на меня равнялись молодые фигуристки. Я приехала с этого соревнования, вышло интервью, а я получила выговор от тренера, типа «ты вообще кто, чтобы на тебя равняться? Не добилась еще ничего». И теперь с меня берут пример. Это классно, значит, я дошла туда, куда хотела.

— Вам понравился документальный фильм о вас? Какие эмоции испытывали при просмотре?

Я не очень люблю смотреть материалы со своим участием. Например, на YouTube в своем шоу «Бес Комментариев» я с трудом досматриваю выпуски, потому что надо. И фильм, честно скажу, я не досмотрела. Потому что его скоро будут показывать в кинотеатре. Я благодарна ребятам из «Красного квадрата», которые подстраивались под меня, под мое расписание. Посмотрим, что скажут зрители. Я очень не люблю давать оценки контенту с моим участием.

«Директ у меня закрыт еще со спортивных времен»

— Чья была идея запустить ваше шоу на YouTube «Бес комментариев»? Какую цель ставите перед собой в этом шоу? Сколько серий уже отсняли?

Сняли уже много серий, но продолжаем договариваться с новыми гостями. Идея была общей, моей и людей, которые знали, что такое YouTube и как он работает. Мы планировали запуск еще год назад, но случилась накладка — практически одновременно с нами у другого блогера вышло аналогичное шоу. Мы решили полностью поменять сценарий и концепцию, поэтому произошла задержка по времени.

Источник: Соцсети

— Планируете ли приглашать спортсменов в качестве гостей? Кого из знаменитостей хотели бы видеть в своем шоу?

Пока не было спортсменов, сейчас общаемся с одной фигуристкой по этому поводу. Разговор должен получиться интересным. В большинстве случаев мы видим интервью спортсменов после каких-то соревнований, где ответы на вопросы предопределены. Сама была такая, понимаю, о чем говорю. В моем шоу могут быть неожиданные вопросы и неожиданные ответы. Спойлерить не буду, что за фигуристка, сами все увидите. Но часто спортсменов звать не будем, все-таки хочется разнообразия, так как я сама из этой сферы.

Если говорить о знаменитых людях, с которыми хотелось бы пообщаться, то далеко ходить не будем. Возьмем того же Александра Овечкина. Он хоть и спортсмен, но мне было бы интересно поговорить с ним про его жизненный путь, про какие-то принципы. Для меня это выдающийся человек.

Если отходить от спорта, то, наверное, я бы позвала Константина Хабенского и Павла Волю — мастодонтов в своих сферах. Зарубежных звезд обсуждать не имеет смысла, сами понимаете. Поэтому, давайте остановимся на российском рынке.

— Довольны первыми выпусками? Насколько комфортно себя чувствуете в роли ведущей?

Понимаю, что мне многому еще предстоит научиться. У меня довольно занятой график, но в нем находится время для преподавателя по речи. Еще есть преподаватель, который помогает с интервью. Но я не могу себе позволить этого на постоянной основе, потому что у меня ледовые шоу, спектакли на льду. А в декабре вообще расписание такое, что повеситься можно. Будет не до обучения. Так что я предпочитаю в первую очередь практику — побольше стараюсь работать на камеру. Чувствую себя уже комфортно, но потом просматриваю выпуски и иногда даже думаю, что, может быть, поменьше стоит себя выпячивать. Первыми выпусками «Бес комментариев» в целом довольна. Смотрю на себя, вижу, что есть прогресс.

— Читаете комментарии на YouTube или в своем Telegram-канале? Негатив, который может там встречаться, расстраивает?

Читаю со стороны блогера — вызвало или не вызвало интервью резонанс. Мы выпустили видео с Сатьей Дас, и в комментариях началась вакханалия. Его либо очень любят, либо ненавидят. Из-за этого и в мою сторону началось, кто-то поливал грязью, кто-то хвалил. Было либо: «Ой, Женечка, ты такая молодец — с таким интересным гостем и по темам не проваливаешься». Либо: «Ну ты вообще, нормальная, такого гостя звать?».

— Что сами смотрите на YouTube?

Я как человек, который предпочитает быстрый результат, люблю YouTube Shorts, листаю там короткие ролики. У меня там такой алгоритм сформировался «уборка дома, готовка, заготовка консервов на зиму», без особой смысловой нагрузки. Плюс люблю смотреть большие интервью, в основном с моими будущими гостями. Чтобы и подготовиться, и научиться чему-то, например, у Ксении Собчак, Надин Стрелец.

— Много времени тратите на социальные сети? На сообщения в директе отвечаете?

Много времени трачу, но директ у меня закрыт еще со спортивных времен. Когда ты блогер, тебе выгодно, что у тебя есть обратная связь, неважно какая. В спорте же наоборот — чем больше негатива, тем сложнее тебе выступать. Ведь есть люди, которые пытаются выбить тебя из колеи, и таких людей было много. Так что пришлось закрыть директ, и для меня это до сих пор комфортно.

«Есть предложения, и я от них не отказываюсь»

— Из чего в целом складывается ваш заработок? Монетизация вашей медийности сейчас приносит больше, чем в период спортивной карьеры?

Медийность, конечно, приносит больше сейчас, чем раньше. Я много сил и времени вкладываю в эту сферу. В спорте упор все равно был на соревнования, поэтому во время фигурного катания я отказывалась от многих проектов в пользу результата. Мне важнее было выиграть чемпионат мира, чем подписать контракт на несколько миллионов с какой-нибудь крупной компанией. Были другие приоритеты.

Сейчас ко мне приходят работодатели, мы подписываем контракт, и я начинаю работать по нему — тут уже тоже ни влево, ни вправо. Мой заработок складывается из ледовых шоу, которых очень много. Мы в Сочи 30 раз откатали, сейчас с «Кармен» небольшой тур из двух городов по России. Есть ледовые спектакли, ледовые елки. Плюс мои рекламные контракты.

Я за многое сейчас берусь, некоторым моим подписчикам это не нравится, но если есть предложения, то я от них не отказываюсь. Важно помнить, что это мой заработок.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239588&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Чем зарабатывать вам нравится больше всего?

Могу сказать, чем зарабатывать привычнее. Конечно, выходя на лед. Я, фигуристка Женя Медведева, четко знаю, что делать, выхожу, зрителям нравится, мне тоже, работодатель доволен. В рекламной сфере бывают разные требования и условия. Простора для творчества там значительно меньше.

— С какими брендами или организациями хотели бы посотрудничать?

Я уж не буду губу раскатывать, у меня и так вроде все в порядке. Есть крупные рекламодатели, которые приходят, приходят и еще раз приходят. Этого достаточно. Нет такого, чтобы я сидела о мечтала о тех, кто мог бы ко мне прийти за рекламой. Работаю с теми, кто есть. Хотя исторически так сложилось, что мы всегда работаем с адекватными рекламодателями, которые всегда идут навстречу, если тот или иной формат мне не заходит.

— В одном из интервью вы говорили, что, если бы вам предложили пожить за пределами России, выбрали бы какой-нибудь красивый город в Европе, например, Вену, но на месяц-два максимум. При этом вы очень популярны в Японии, бывали там, с ваших слов, больше 15 раз. Как насчет провести там более длительный период времени?

В Азии классно, удобно и комфортно. Есть все что хочешь — природа, большие города, и все это на очень продвинутом уровне. Но у меня был опыт, когда я застряла в Японии на три месяца во время пандемии. И там-то я почувствовала гнев людей. «А, иностранка, к нам приехала, коронавирус нам привезла», — говорили мне. За мной даже следили, мол, смотрите, она в магазин пошла, держитесь от нее подальше. Тяжело еще было без нашей еды. Суши, сашими, рамен — все это очень вкусно, но уже по истечении трех месяцев мы ездили на какой-то высокогорный рынок, чтобы сварить себе борщ. Поэтому не смогла бы постоянно жить в Азии. Я побывала в Вене, вот там бы смогла длительное время прожить. Париж еще очень понравился.

— Недавно вы были в Китае с серией мастер-классов. Какие впечатления оставила страна?

Чтобы основательно приехать в Китай и провести там восемь дней — такое первый раз. Обычно-то ездили на соревнования, в таком режиме «тренировка — отель — спать», потом «выступили — отель — домой». А сейчас я рассмотрела страну повнимательнее, мне понравился Китай. Что-то для меня новое, свежее, вот теперь каждый день пью китайский чай.

— Почему, на ваш взгляд, российские фигуристки так популярны в Азии?

Думаю, что это связано с культурой. Российские фигуристки все, как на подбор, — тоненькие, стройные, юные, с красивыми лицами, в блестках. Это связано с культурой рисовки аниме. Маленькая девочка скатала Сейлор Мун, и все такие: «Вау, как она реально на нее похожа». А еще японцы — те люди, которые уважают спорт, уважают чемпионов. Тот же Юдзуру Ханю в Японии просто полубог. Он на улицу выйти спокойно не может. Его знают все, его любят все! Там в целом такое отношение к спорту.

— Вы еще очень молоды, но уже в статусе завершившей карьеру заслуженной спортсменки. Насколько вам комфортно в таком статусе?

Да, мне комфортно. Я не фигуристка из числа недокатавшихся. У меня не возникает желания снова выйти на чемпионат мира и всех порвать. У меня это было, но в какой-то момент захотелось жизнь поменять, и сейчас мне все очень нравится.