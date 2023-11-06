Роман Костомаров провел тренировку по боксу без протеза

На видео, которое публикует Telegram-канал SHOT, Костомаров рассказал, что провёл тренировку по боксу — без своего нового протеза. Он отметил, что тренируется постоянно, а главной целью считает возвращение на лёд на коньках. По словам Костомарова, он осознаёт, что это «будет не то катание, которое было раньше», но «почувствовать лёд» для него всё равно очень важно.