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21:59 (мск), источник: Российская газета

Роман Костомаров провел тренировку по боксу без протеза

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, переживший страшную болезнь, которая привела к ампутации на всех четырёх конечностях, продолжает демонстрировать невероятную силу воли.

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На видео, которое публикует Telegram-канал SHOT, Костомаров рассказал, что провёл тренировку по боксу — без своего нового протеза. Он отметил, что тренируется постоянно, а главной целью считает возвращение на лёд на коньках. По словам Костомарова, он осознаёт, что это «будет не то катание, которое было раньше», но «почувствовать лёд» для него всё равно очень важно.

Комментарий знаменитый фигурист дал на марафоне «Знание», проходящем в настоящее время в рамках Международной выставки-форума «Россия» в столице.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что считает возвращение Костомарова на лёд вполне реальным.

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