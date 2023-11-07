Ирина Слуцкая анонсировала свое ледовое шоу «Двенадцать месяцев»

«Мои дорогие, совсем скоро стартует мое новое ледовое шоу для всей семьи “Двенадцать месяцев”.

С конца ноября у нас начинается грандиозный тур по городам России. Наша команда посетит даже Республику Беларусь!

И первый город, который увидит наше выступление уже 19 ноября, Великий Устюг", — написала Слуцкая в инстаграме.