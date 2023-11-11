WADA по-прежнему требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) на повторных слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжили настаивать на четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

В пятницу CAS сообщил, что завершил слушания по делу Валиевой. Решение коллегии арбитров будет вынесено в январе 2024 года.

«WADA обратилось в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта. Мы рады, что смогли представить наши аргументы перед коллегией арбитров и теперь ждем решения. Мы сохранили наш запрос на четырехлетний период дисквалификации и аннулирование всех результатов спортсменки с даты взятия пробы, в том числе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — говорится в сообщении.

Слушания прошли 26—28 сентября и продолжились 9—10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS.