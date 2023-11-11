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09:35 (мск), источник: ТАСС

WADA по-прежнему требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года

В пятницу CAS завершил слушания по делу Валиевой, решение будет вынесено в январе 2024 года.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) на повторных слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжили настаивать на четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

В пятницу CAS сообщил, что завершил слушания по делу Валиевой. Решение коллегии арбитров будет вынесено в январе 2024 года.

«WADA обратилось в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта. Мы рады, что смогли представить наши аргументы перед коллегией арбитров и теперь ждем решения. Мы сохранили наш запрос на четырехлетний период дисквалификации и аннулирование всех результатов спортсменки с даты взятия пробы, в том числе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — говорится в сообщении.

Слушания прошли 26—28 сентября и продолжились 9—10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS.

17-летняя фигуристка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.

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