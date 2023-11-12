Фигурист Дикиджи выиграл этап Гран-при России в Казани

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Владислав Дикиджи стал победителем четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Казани.

По итогам двух программ спортсмен набрал 287,40 балла. Второе место занял Евгений Семененко (266,24). Третьим стал Глеб Лутфуллин (257,63).

Позднее в воскресенье произвольные программы представят женщины и спортивные пары.

Оставшиеся этапы Гран-при России примут Самара (18−19 ноября) и Москва (25−26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. Победителем первого этапа соревнований стал Семененко, второй этап выиграл Матвей Ветлугин, третий — Дмитрий Алиев.