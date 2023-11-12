Валиева заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани
Победу одержала Софья Муравьева.
Победу одержала Софья Муравьева.
КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место на четвертом этапе серии Гран-при России. Соревнования проходят в Казани.
Валиева набрала 213,59 балла (81,09 в короткой программе и 132,50 — в произвольной). Фигуристка допустила падение при исполнении четверного тулупа. Первое место заняла Софья Муравьева (228,81; 77,02 + 151,79), второе — Алина Горбачева (219,02; 145,73 + 73,29), третье — Дарья Садкова (214,54; 141,39 + 73,15).
10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил разбирательство по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил, решение ожидается в январе 2024 года.