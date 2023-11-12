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19:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фигуристы Мишина и Галлямов превысили рекорд в произвольной программе

КАЗАНЬ, 12 ноя — РИА Новости. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями в соревнованиях спортивных пар на четвертом этапе серии Гран-при России, который прошел в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

По сумме короткой и произвольной программ олимпийские чемпионы в командных соревнованиях набрали 236,86 балла (81,48+158,25), превзойдя принадлежащий им же мировой рекорд в произвольной программе. Однако данные показатели не будут учтены в статистике Международного союза конькобежцев (ISU) из-за того, что отмечены на внутрироссийском старте. Наивысший в мире результат — 157,46 балла — Мишина и Галлямов показали на чемпионате Европы — 2022.

Второе место на этапе Гран-при заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,00), третьими стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (214,87).

Пятый этап серии Гран-при пройдет в Самаре с 17 по 20 ноября.

Российские и белорусские фигуристы отстранены ISU от участия в международных турнирах c марта 2022 года. Совет ISU в июне оставил в силе данное отстранение, но постановил изучить пути внедрения решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

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