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18:54 (мск), источник: Sport24

Крах Валиевой в родном городе — проиграла ученице Плющенко и даже не попала в медали. Что с ней случилось?

На оценку Камилы собираются подать протест.

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Источник: Sport24

Соревнования женщин на этапе в Казани изначально казались достаточно предсказуемыми, особенно после результатов короткой программы. Но к произвольной подвезли сумасшедшие сюрпризы.

Камила Валиева неожиданно осталась только на четвертом месте после лидерства в первый день соревнований. Еще на разминке она пробовала четверной тулуп и после неудачной попытки в конце шестиминутки держалась за спину, долго не могла прийти в себя и быстрее всех ушла со льда. Сразу было видно достаточно подавленное настроение фигуристки.

В прокате элемент ультра-си Валиевой тоже не удался — она присела на выезде, но не смогла удержаться и упала. Вся программа далась Камиле очень тяжело — она с большим усилием вытаскивала каскады, а дорожка шагов была сделана очень плохо. Почти на одном месте спортсменка постоянно смотрела на ноги, контролировала каждый поворот, из-за чего в итоге споткнулась и совсем потеряла в скорости. Несмотря на это — третий уровень сложности и положительные GOE, хотя элемент полностью испорчен. Плюс было еще одно падение в хорео-секвенции. У нее изначально стоял там слайд, но она потеряла на нем равновесие. Сначала судьи его не заметили, и только после пересмотра понизили базовую стоимость. Можно сказать, что в таком разобранном состоянии фигуристку видели только раз — в произвольной Олимпиады. Но там все знали обстоятельства, которые предшествовали выступлению. Не очень понятно, зачем было вставлять в программу четверной, если форма далеко от оптимальной, к тому же случилось такое падение на разминке.

Еще интересная ситуация произошла с контентом — Валиева изначально планировала исполнить две секвенции (каскады с акселем вторым элементом), хотя по правилам разрешен только один. Это было и в изначальной заявке, поэтому основной вопрос к тренерскому штабу, который и составлял план. Судьи, как всегда, проявили лояльность и за полностью разваленный прокату поставили 132,50 балла, (сумма — 213,59). Но этого не хватило, чтобы войти в тройку.

В итоге бронузу выиграла дебютантка Дарья Садкова, также представляющая штаб Тутберидзе. Она решила рискнуть и вставила четверной тулуп в произвольную программу. В итоге еще на заходе было понятно, что прыжок не получится, Дарья с него упала. Пока сложно выделить сильные стороны фигуристки, так как в произвольной программе ко всем элементам есть вопросы. Каскады с серьезными перетяжками, секвенция с большими паузами, а скольжения просто нет. Под треки исполнительницы Адель это все выглядит тяжело и совсем неорганично. Садкова получила достаточно средние надбавки за непрыжковые элементы, 141,39 балла за прокат и 214,54 в сумме. Но провал Валиевой позволил Дарье выиграть первую взрослую медаль Гран-при.

Алина Горбачева остановилась на втором месте. Она тоже решила исполнить элемент ультра-си. Но с четверного сальхова спортсменка упала. Произвольная программа на тему сериала «Ход королевы» пока не выглядит максимально выигрышно. Основные непрыжковые элементы были сделаны криво и с усилием, особенно дорожка шагов. Видно, что ритм не совсем подходит Алине, ей сложно подстроиться даже после второго турнира в сезоне. С падением Горбачева набрала 145,73 балла за прокат и 219,02 в сумме. Но это серебро, чему спортсменка была очень рада.

Победительницей этапа в Казани стала Софья Муравьева из «Ангелов Плющенко». Она единственная из лидеров решила не рисковать и выступила без тройного акселя, что в итоге можно признать правильным решением. За чистый перфоманс Софья получила 151,79 балла и 228,81 по сумме двух дней. Больше в этом сезоне набирала только Аделия Петросян. Пока видно, что Муравьева тоже не в своей оптимальной форме. Первую половину программы она слишком напряжена, следит за катанием и почти не выкладывается на растанцовках. Ближе к концу программы и прыжки стали увереннее, и само катание более размашистым. Песня «Wicked Game» очень подходит стилю фигуристки, она чувствует себя комфортно в этом образе.

Уже после окончания турнира стало известно, что команда Камилы Валиевой собирается подать протест на судейство. Это странно, так как с таким прокатом ей еще много мелочей простили, без определенной лояльности оценки могли оказаться еще меньше. Одна из судей снова пошла на нарушение правил, поставив за все три компонента 9,25 и выше. При столь грубых ошибках это не разрешается делать.

Источник: Sport24
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