Роднина назвала «первенством ЖЭКа» «Гран-при России»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала корреспонденту «СЭ», интересно ли следить за «Гран-при России» по фигурному катанию.
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала корреспонденту «СЭ», интересно ли следить за «Гран-при России» по фигурному катанию.
«Я не смотрю первенство ЖЭКа. Мне, участнице десяти чемпионатов мира и трех Олимпиад, смотреть “Гран-при”, где только россияне нет интереса. Можно было бы еще смотреть по работе, но я за это не отвечаю. Меня это не волнует», — сказала Роднина «СЭ».
4-й этап «Гран-при России» прошел