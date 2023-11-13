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12:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роднина назвала «первенством ЖЭКа» «Гран-при России»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала корреспонденту «СЭ», интересно ли следить за «Гран-при России» по фигурному катанию.

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Источник: РИА "Новости"

«Я не смотрю первенство ЖЭКа. Мне, участнице десяти чемпионатов мира и трех Олимпиад, смотреть “Гран-при”, где только россияне нет интереса. Можно было бы еще смотреть по работе, но я за это не отвечаю. Меня это не волнует», — сказала Роднина «СЭ».

4-й этап «Гран-при России» прошел 8—12 ноября в Казани. Победительницей стала Софья Муравьева, у мужчин выиграл Владислав Дикиджи, среди пар победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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