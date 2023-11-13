Звездная пара Тутберидзе ушла из спорта. Почему сейчас и что это значит?

Пара просуществовала 11 лет — столько же, сколько дети учатся в средней школе. Для 28-летней Евгении и 31-летнего Владимира это была целая жизнь. Бывали моменты, которые им хотелось бы забыть, например, прокат на чемпионате России — 2014, когда Владимир уронил Евгению с поддержки. Бывали и такие, что хотелось развесить по стенам в виде памятных фотографий. Вроде выигранного дебютного финала Гран-при в сезоне-2016/17, первой победной «Европы», прекрасной постановки по мотивам ирландских танцев и каждой поднебесной подкрутки в их исполнении.

Изначально мы узнали их как «рыжиков». Такое прозвище от фанатов фигуристы получили за свой облик — природный рыжий цвет волос партнера Женя дополнила своим окрашиванием. И даже когда она снова стала блондинкой, «рыжики» уже никуда не делись — так всем было привычней.

Тарасовой и Морозовой было отмерено три олимпийских цикла с двумя Олимпиадами. Поначалу у Евгении и Владимира в силу молодости никак не получалось стать лидерами сборной. Они выглядывали из-за спин великих Волосожар/Транькова, не могли обойти суперопытных и харизматичных Столбову/Климова. Часто подводила именно внутренняя конкуренция — так, например, к моменту, когда Тарасова/Морозов сумели впервые стать чемпионами России, они уже были чемпионами Европы, дважды бронзовыми призерами чемпионата Европы и призерами чемпионата мира.

К Пхенчхану-2018 они подошли в противоречивом состоянии. С одной стороны, лидеры сборной со всеми сопутствующими ожиданиями и привилегиями. Поставлена блестящая короткая программа на музыку Сергея Рахманинова. Возможно, одна из лучших в их карьере и одна из лучших среди спортивных пар за последние годы.

С другой стороны, вниз тянула спорная произвольная программа с мало кем понятыми костюмами под композицию Candyman. В результате Рахманинов сыграл на 200% — благодаря ему они завоевали командное серебро и шли вторыми в личном турнире. А вот «желтые горохи» — так в народе называли Candyman за костюмы фигуристов — подвели. То ли общий нервозный фон повлиял, то ли сами Женя и Вова не чувствовали уверенности, но в произвольной они совершенно рассыпались и проиграли даже канадской паре Дюамель/Редфорд. Итог — обидное четвертое место и чувство, что всё сложилось не так, как могло бы.

Нужно было что-то менять. Поэтому на будущий сезон Тарасова/Морозов уехали от Нины Мозер в США. Их тренером стала Марина Зуева, когда-то работавшая с олимпийскими чемпионами Екатериной Гордеевой/Сергеем Гриньковым. Фигуристы пришли к новому тренеру за новым лицом и, несомненно, его получили. Чего стоит гениальное «Болеро» авторства Зуевой! Только вот разладившиеся личные отношения не давали направить всю энергию в нужное русло. То одно, то другое периодически выпадало из пазла их катания.

Понимая, что впереди их ждет последняя Олимпиада, а значит, времени на эксперименты без гарантии больше нет, Тарасова/Морозов решились еще на одну радикальную перемену. Они пошли тренироваться в «Хрустальный» под крыло Этери Тутберидзе. До этого момента она никогда не работала со спортивными парами. Зато могла предоставить лед, любых специалистов и сделать внушение кому надо, чтобы выбить из головы разные глупости. Словом, она могла решить все проблемы, которые в последние годы мешали Вове и Жене добиваться своих целей. Им оставалось только подчиняться ей и договориться между собой. К тому же для психологического комфорта с ними работал близкий друг, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. Был выписан из Перми и опытный тренер-технарь — Павел Слюсаренко.

Сейчас уже можно сказать, что в Пекине-2022 у них получилось почти всё. Победить выдающуюся китайскую пару Суй Вэнцзинь/Хань Цун на их домашней Олимпиаде было практически невозможно. Второе место — максимум дозволенного, до которого сумели дотянуться Евгения и Владимир, — большая удача и окупившийся труд.

На такой высокой ноте, учитывая возраст и уже длинную карьеру, они и так могли бы попрощаться со спортом. По крайней мере, взять паузу, как сейчас принято. Но под давлением двух обстоятельств это решение стало еще более очевидным и зрелым.

Первое — Россия отстранена от международных стартов на неопределенный срок. Второе — на внутренних соревнованиях очень возросла конкуренция. Молодые неопытные и молодые титулованные пары бьются между собой так, как будто на каждом старте разыгрывают комплект олимпийских наград. Чтобы соответствовать такому уровню заряженности, нужно иметь железное здоровье и крепкую мотивацию. И с тем, и с другим после продолжительной карьеры у Тарасовой/Морозова всё не очень просто. Прошлый сезон они довели до половины, поставив многоточие на бронзовой медали чемпионата России — она стала девятой медалью национальных чемпионатов в их коллекции.

Теперь многоточие благодаря определенности превратилось в точку. Значит, нам остается только попрощаться с Евгенией и Владимиром и поблагодарить их за красоту катания и академичность стиля. В фигурном катании стало на двух представителей культовых для этого вида спорта фамилий меньше. И это в чем-то очень символично.