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16 ноября, источник: Чемпионат.com

Алина Загитова: благодарна хейтерам, которые обосрали мой образ

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова ответила хейтерам, которые жёстко раскритиковали её костюм на вручении премии глянцевого журнала The Voice.

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Источник: Соцсети

Загитова пришла в театр имени Пушкина, где проходило мероприятие, в шикарной длинной шубе, одетой на чёрное платье-корсет, которое было дополнено юбкой из прозрачного кружева со шлейфом на боку. Из того же кружева были сшиты длинные перчатки, а на декольте красовалось яркое украшение.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Все мои близкие люди поддержали меня. Но я благодарна и хейтерам, которые обосрали мой образ. Я делала его специально под заказ в течение двух дней, тщательно готовилась. Такая реакция мотивирует меня стараться и дальше. Чего было больше — поддержки или хейта? Конечно, поддержки. Она была как со стороны тех, кто со мной уже давно, так и от тех, кто присоединился к моей жизни недавно», — приводит слова Загитовой «РИА Новости Спорт».

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