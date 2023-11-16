Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Черногория
Литва
10
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Словакия
Исландия
21
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Люксембург
Босния и Герцеговина
20
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Лихтенштейн
Португалия
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Оттава
Детройт
42
Хоккей. НХЛ
17.11
Коламбус
Аризона
Хоккей. НХЛ
17.11
Монреаль
Вегас
Хоккей. НХЛ
17.11
Питтсбург
Нью-Джерси
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Грузия
Шотландия
22
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Кипр
Испания
13
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Эстония
Австрия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Азербайджан
Швеция
30
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Болгария
Венгрия
22
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Фарерские острова
20
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Лада
Б
54
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Салават Юлаев
62
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Витязь
12
Хоккей. НХЛ
17.11
Чикаго
Тампа-Бэй
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Динамо М
41
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Куньлунь РС
54
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
СКА
25
Хоккей. НХЛ
17.11
Калгари
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
17.11
Сиэтл
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
17.11
Лос-Анджелес
Флорида
Хоккей. НХЛ
17.11
Сан-Хосе
Сент-Луис
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Барыс
20
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Металлург Мг
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
14«Золотой мяч»: звезды на ковровой дорожке
17«Спартак» проиграл ЦСКА на глазах у Промеса
20:06 (мск), источник: ТАСС

Костомаров рассказал, что навестил спасших ему жизнь врачей

Олимпийский чемпион в танцах на льду провел в больнице 175 дней.

Наверх
Источник: https://t.me/kostomarovroman

ТАСС, 16 ноября. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров навестил врачей, которые спасли ему жизнь в больнице. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Костомарова выписали из больницы 6 июля. В ней он провел 175 дней после госпитализации.

«Вчера побывал в гостях в том месте, где я заново родился и провел 175 дней, — написал Костомаров. — Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь. Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали, но я очень рад был всех видеть. Спасибо всем, всем здоровья».

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы и части кистей руки.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ларионов про вывоз молодежи в НХЛ: сейчас пол-Америки едет в Россию
Бестемьянова: она пока не в форме и на этапе не показала чего-то выдающегося
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь