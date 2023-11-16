Костомаров рассказал, что навестил спасших ему жизнь врачей

Источник: https://t.me/kostomarovroman

ТАСС, 16 ноября. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров навестил врачей, которые спасли ему жизнь в больнице. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Костомарова выписали из больницы 6 июля. В ней он провел 175 дней после госпитализации.

«Вчера побывал в гостях в том месте, где я заново родился и провел 175 дней, — написал Костомаров. — Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь. Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали, но я очень рад был всех видеть. Спасибо всем, всем здоровья».