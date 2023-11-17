А вы, идите мимо! Как Загитова вырвалась из плена авторитетов

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова регулярно взрывает инфополе. На неделе она шокировала многих откровенным нарядом, в четверг переоделась в розовое и представила свою коллекцию одежды. РИА Новости Спорт объясняет, чем вызвана провокативность поведения фигуристки.

Если бы Алины Загитовой не было в нашем фигурном катании, ее определенно стоило бы придумать. Звучит банально, но правда абсолютная — никто и ничто больше не генерирует такого объема зрительского интереса. Уже не являясь по сути действующей спортсменкой, Алина не вылезает из новостных дайджестов, а порой и вовсе их возглавляет. Мало кому удается подобное.

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Но какой ценой? Беда Алины Загитовой как образа в том, что серьезную часть своей сознательной жизни она была в плену у авторитетов. Не говори лишнего, будь благодарной, не высовывайся и, конечно же, #работайдальше — всё это, безусловно, помогало не отвлекаться на лишнее во время спортивной карьеры, но в то же время именно благодаря таким установкам в массах сформировался имидж пай-девочки, почти что прозрачной от своей стерильной идеальности. А тут — экстравагантные луки на грани сексуальной революции, нарушение ПДД, мини-скандалы с прессой и проявления во всех возможных ипостасях.

Кто-то скажет «девочка дорвалась» и, быть может, даже будет прав — но вот до чего? До эпатажа как средства борьбы с чем-либо или до простой возможности быть собой? Велико искушение выбрать первый вариант, потому что очень уж много этих «безызбежно» и остального. Может показаться, что иной раз Алина специально делает что-нибудь эдакое, чтобы ее «пообсирали» (слово из лексикона чемпионки, если что) хейтеры — если не знать, конечно, что на самом деле на жесткую и порой даже грубую критику она реагирует несколько болезненно.

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Кажется, что при всей отрешенности образа нынешней Загитовой от земного, скажем так, мира она не потеряла в искренности. Просто она у каждого своя — кому-то нравится строгость стиля и мысли, а кто-то хочет подурачиться у всех на виду, как в детстве. У Алины же детства этого в широком понимании не было — так почему бы не пережить прекрасные моменты беззаботности хотя бы сейчас?

Да, Алина может быть смешной. Да, ее «проявлений» очень уж много, и это уже начинает превращаться в мем. Да, она «показывает ножки» — и многим, подозреваю, это даже нравится. Но ведь это ее жизнь, и никто не вправе диктовать ей, как ее проживать. Безусловно, каждый ее шаг будет обсуждаться — для этого всё и задумывалось. И это нормально — публичности без хейта и перемывания косточек не бывает. Но стоит ли так истово пытаться переделать человека?

Тем более, не так уж глобально всё поменялось. За исключением гламурного напыления Алина, по сути, осталась самой собой. Она по-прежнему мила и добра с болельщиками, всё еще помнит журналистов, с которыми общалась много лет назад, и старается никому не отказывать в фотографии или автографе, даже несмотря на то, что ее медийность давно уже достигла таких масштабов, что на такие мелочи можно и не размениваться.

Она осталась доброй, а это, пожалуй, в жизни самое главное. Так что с чем бы там ни боролась Алина всей мощью своих проявлений — пускай, это ее право. У нас у всех есть выбор — либо поддержать ее, либо просто пройти мимо.