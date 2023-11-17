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17 ноября, источник: Чемпионат.com

Юдзуру Ханю развёлся с женой из-за преследования

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю сообщил о расставании со своей женой из-за преследования.

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Источник: Чемпионат.com

"Я женился на обычной девушке. Мы решили вступить в брак из взаимного и искреннего уважения и с намерением беречь друг друга. Мы жили вместе, преодолевая и обдумывая разные вещи ради того, чтобы защитить каждого из нас. На протяжении всего этого времени она защищала и поддерживала меня, даже тогда, когда не могла выйти из дома.

Сейчас в отношении моего партнёра, его родственников и связанных с ними лиц, а также в отношении моих родственников и связанных с ними лиц имеют место клевета, преследование, несанкционированные интервью и репортажи в различных средствах массовой информации. Дома нас иногда преследуют подозрительные машины и люди, также были случаи внезапных нападений. Мы оба боролись со своими мыслями и чувствами, но нам как-то удавалось защитить друг друга от этой ситуации.

Однако в силу моей незрелости мне было крайне сложно и невыносимо продолжать защищать своего партнёра и себя в сложившейся ситуации. Учитывая возможность того, что эта ситуация будет продолжаться и что даже при временном улучшении она может повториться, задумываясь о будущем, я принял решение о разводе, потому что хочу, чтобы мой партнёр был счастлив и был счастлив без каких-либо ограничений.

Впредь прошу воздержаться от клеветы, несанкционированных интервью, репортажей и других беспокоящих действий в отношении моей партнёрши, которая является обычным немедийным человеком, её родственников и связанных с ней лиц, а также моих родственников и связанных с ними лиц. Прошу вас от всего сердца", — говорится в официальном обращении Ханю к болельщикам, распространённом в соцсетях фигуриста.

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