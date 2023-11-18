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18 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Ханю заставили развестись с супругой ненормальные фанаты. Они преследовали его избранницу и угрожали ей

Любовь болельщиков к японскому фигуристу не знает границ разумного.

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Источник: AP 2023

Знаменитый японский фигурист Юдзуру Ханю завершил карьеру полтора года назад, но до сих пор остается одним из самых популярных одиночников в мире. Если не самым популярным. В Японии культ Ханю уже переходит все границы разумного. Многие помнят, как следом за Юдзуру армия преданных поклонников была готова лететь в любой уголок планеты. Но мало кто представлял масштаб фанатской любви.

После ухода из спорта Ханю, который и ранее стремился вести довольно скромный и закрытый образ жизни, постарался максимально дистанцироваться от общественного внимания. Однако после того, как Юдзуру женился, фанаты стали допекать его молодую супругу. И поклонники довели молодоженов — брак распался.

Слишком пристальное внимание

Ханю — по истине уникальный фигурист. И по достижениям, и по манере катания, но прежде всего по популярности, сравнимой с божественным культом. Бесконечная любовь болельщиков к Юдзуру ощущается даже в России, где одиночник регулярно входит в топы по числу поклонников. Но в родной Японии его популярность сравнима с безумством.

При этом новостей о Ханю подчеркнуто немного. Он практически не ведет соцсети и максимально бережет свою частную жизнь. И как оказалось на то были причины. Юдзуру в эту пятницу сообщил о своем разводе. И удивляет даже не тот факт, что в браке он прожил всего несколько месяцев. А причина, по которой семья распалась. Ханю опубликовал большое письмо для болельщиков, где рассказал, что его избраннице буквально не давали прохода. Но если сам фигурист уже привык к такому отношению, то вот для молодой жены испытание оказалось непреодолимым.

«Я женился на немедийном человеке, — пишет Юдзуру. — Мы не хотели делать нашу жизнь публичной. Я даже не раскрывал имя любимой и не сделаю этого сейчас. Но нам не дали спокойно жить. Последние несколько месяцев стали тяжелой карой за мою известность. Клевета, преследование, попытки взять интервью и сделать репортаж о нас — вот с чем пришлось столкнутся моей жене, ее родственникам и близким. Мы не могли чувствовать себя в безопасности даже дома. Мы постоянно встречали подозрительных людей и машины. Последней точкой стало нападение с оружием».

Ханю понял, что не может защитить свою любимую, а его супруга не хотела жить под прицелами фотокамер и постоянно скрываться от папарацци. Поэтому пара приняла решение расстаться.

Источник: AP 2023

Побочный эффект побед

«Мы долго думали над разрешением этой ситуации. В результате я взял инициативу на себя. Я принял решение развестись, поскольку хочу, чтобы мой партнер был счастлив. А в таких обстоятельствах это невозможно», — завершил свое послание Ханю и попросил хотя бы сейчас оставить его и бывшую супругу в покое.

Без эмоций комментировать эту ситуацию тяжело. Просто представьте себе, Юдзуру пришлось расстаться с любимой женщиной только потому, что фанаты и медиа не уважали право на неприкосновенность частной жизни. Между прочим, это право прописано во Всеобщей декларации прав человека и закреплено в основных законодательных актах большинства развитых стран мира. Запрещено вторжение в частную жизнь и в Японии. Однако на практике реализовать это право не всегда представляется возможным, особенно если мы говорим о популярных и публичных персонах.

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Много кто мечтает об известности, но история Ханю наглядно показывает оборотную сторону такой славы. Юдзуру — фанат своего вида спорта. Он стремился радовать прокатами зрителей и выигрывать медали на соревнованиях, а популярность была лишь побочным эффектом от побед. Конечно, эта популярность позволяет сейчас Ханю не испытывать никаких финансовых проблем. Стоило ему только объявить о своем гастрольном туре, как все билеты были проданы меньше чем за сутки — едва ли в современном фигурном катании есть хотя бы еще один человек, который на это способен.

Но, с другой стороны, Юдзуру недоступны такие базовые и простые радости, как спокойное чаепитие с женой после работы. Он вынужден жить словно в аквариуме, что особенно тяжело с учетом его скромности. Вот и выходит, что все могут короли, а Ханю безусловно король фигурного катания. Но жениться по любви ему не под силу…

Автор: Рустам Имамов

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