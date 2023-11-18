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14:31 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Гуменник выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Самаре

Вторым стал Роман Савосин, третьим — Алексей Ерохов.

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Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Петр Гуменник лидирует после короткой программы на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Самаре.

Гуменник набрал 100,79 балла. Вторым стал Роман Савосин (94,66 балла), третьим — Алексей Ерохов (90,69). Гуменник является действующим победителем финала Гран-при России.

В воскресенье фигуристы продемонстрируют произвольные программы. Позже в субботу короткие программы представят женщины, дуэты покажут ритм-танец.

Следующий этап Гран-при пройдет в Москве (25−26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. Победителем первого этапа Гран-при стал действующий чемпион России Евгений Семененко, второй этап выиграл Матвей Ветлугин, третий — Дмитрий Алиев, четвертый — Владислав Дикиджи.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

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