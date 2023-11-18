Синицына выиграла короткую программу на Гран-при России в Самаре

САМАРА, 18 ноя — РИА Новости. Фигуристка Ксения Синицына после короткой программы лидирует на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Самаре.

За чистый прокат Синицына получила 73,77 балла. Второй стала Дарья Садкова (72,93 балла), третьей — Майя Хромых (66,69).

Синицына пропустила второй этап Гран-при в Омске из-за перелома плюсневой кости стопы, который она получила в сентябре на тренировке перед произвольной программой на контрольных прокатах фигуристов сборной страны.

Произвольную программу женщины представят 19 октября.