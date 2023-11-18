Синицына выиграла короткую программу на Гран-при России в Самаре
Синицына лидирует после короткой программы на Гран-при России в Самаре.
Синицына лидирует после короткой программы на Гран-при России в Самаре.
САМАРА, 18 ноя — РИА Новости. Фигуристка Ксения Синицына после короткой программы лидирует на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Самаре.
За чистый прокат Синицына получила 73,77 балла. Второй стала Дарья Садкова (72,93 балла), третьей — Майя Хромых (66,69).
Синицына пропустила второй этап Гран-при в Омске из-за перелома плюсневой кости стопы, который она получила в сентябре на тренировке перед произвольной программой на контрольных прокатах фигуристов сборной страны.
Произвольную программу женщины представят 19 октября.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. Решение действует до особого уведомления.