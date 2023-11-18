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18 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Синицына выиграла короткую программу на Гран-при России в Самаре

Синицына лидирует после короткой программы на Гран-при России в Самаре.

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Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 18 ноя — РИА Новости. Фигуристка Ксения Синицына после короткой программы лидирует на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Самаре.

За чистый прокат Синицына получила 73,77 балла. Второй стала Дарья Садкова (72,93 балла), третьей — Майя Хромых (66,69).

Синицына пропустила второй этап Гран-при в Омске из-за перелома плюсневой кости стопы, который она получила в сентябре на тренировке перед произвольной программой на контрольных прокатах фигуристов сборной страны.

Произвольную программу женщины представят 19 октября.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. Решение действует до особого уведомления.

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