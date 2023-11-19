Текущие события
Футбол. Первая лига
15:30
Кубань
СКА-Хабаровск
Хоккей. НХЛ
16:00
Миннесота
Торонто
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Венгрия
Черногория
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Сербия
Болгария
Футбол. Первая лига
17:00
Нефтехимик
Сокол
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
Ленинградец
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Витязь
Футбол. Сборные
19:00
Кипр
Литва
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
Арсенал
02
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Адмирал
02
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Бельгия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Швеция
Эстония
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Сент-Луис
51
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Испания
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Шотландия
Норвегия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Португалия
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Босния и Герцеговина
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Лихтенштейн
Люксембург
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Сиэтл
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Даллас
Колорадо
36
Хоккей. НХЛ
20.11
Филадельфия
Коламбус
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон
Коламбус
43
Хоккей. НХЛ
20.11
Питтсбург
Вегас
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Монреаль
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Аризона
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Калгари
Айлендерс
Б
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Питтсбург
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Рейнджерс
35
Все события
Фоторепортажи
16«Реал» вырвал победу над «Барселоной» в Класико
17«Спартак» проиграл ЦСКА на глазах у Промеса
14:14 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Гуменник выиграл этап Гран-при России в Самаре

Вторым стал Роман Савосин, третье место занял Александр Самарин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Петр Гуменник одержал победу на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Самаре.

Гуменник по сумме двух программ набрал 300,66 балла (100,79 за короткую + 199,87 за произвольную). Вторым стал Роман Савосин (288,46; 94,66 + 193,80), третьим — Александр Самарин (263,21; 87,42 + 175,79). Гуменник является действующим победителем финала Гран-при России.

Позднее в воскресенье произвольные программы представят женщины и танцевальные дуэты.

Следующий этап Гран-при пройдет в Москве (25−26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. Победителем первого этапа Гран-при стал действующий чемпион России Евгений Семененко, второй этап выиграл Матвей Ветлугин, третий — Дмитрий Алиев, четвертый — Владислав Дикиджи.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ларионов про вывоз молодежи в НХЛ: сейчас пол-Америки едет в Россию
Бестемьянова: она пока не в форме и на этапе не показала чего-то выдающегося
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь