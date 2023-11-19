В русской фигурке появился император. Фаворит сезона улетел в космос — пустите его на международку

Короткая программа мужчин на этапе Гран-при России в Самаре оставила приятное послевкусие. К концу серии парни постепенно набирают форму, поэтому до последнего момента борьба за пьедестал идет на максимуме.

Андрей Мозалев после неудачи в короткой программе решил отжечь. Ученик Кирилла Давыденко наконец-то покорил квад-сальхов, который получается у него очень нестабильно. Правда, потом зачем-то выехал в степ-аут с тройного акселя. Видно, как перед каждым элементом Мозалев пытался сконцентрироваться, чтобы не допустить ошибку.

У Андрея всегда очень сложные программы с глубоким смыслом, которые ему не всегда удается донести до зрителя. Тем не менее такой прокат можно назвать хорошей реабилитацией за вчерашнюю неудачу — 183,82 балла. Благодаря почти чистому выступлению сегодня Мозалев поднялся на итоговую четвертую строчку.

У Александра Самарина в этом сезоне просто нереальный выбор музыки. Узнаваемые хиты поднимают зал уже с первых аккордов, причем публика не устает хлопать на протяжении всего проката. Самарин не умеет плавно скользить и передавать образ, поэтому команда грамотно выбрала роль робота — такая хореография смотрится на нем органично.

По технической части Александр тоже был близок к чистому прокату, лишь под конец произвольной его повело с тройного акселя — падение. 175,79 балла привели его к бронзовой медали этапа.

А вот Роман Савосин умело отыгрывает итальянские мотивы. Попурри из хитов Адриано Челентано взорвали самарскую публику, особенно на дорожке шагов. Вполне логично, что за компоненты он получил больше, чем Самарин.

Второй этап подряд Савосин выдает идеальный прокат с тремя квадами (тулуп и два сальхова). 193,80 за произвольную — шикарная заявка перед чемпионатом России.

Почти на любом этапе с такими выступлениями Савосин с легкостью бы выиграл. Однако в Самаре ему в соперники достался Петр Гуменник. Петербуржец перекраивал контент по ходу программы, отказавшись от квад-лутца, который изначально стоял в заявке. Но и без него Гуменник выдал настоящий пожар. Каскад 4−3 из сальхова и тулупа, сольные четверные сальхов и риттбергер, бомбический каскад тройной лутц-тройной риттбергер-двойной риттбергер под конец произвольной.

Такой безумной сложностью Петр не оставил шанса Роману. После пересмотра его техническая оценка упала на несколько баллов из-за недокрутов на риттбергере и тройном акселе. Тем не менее 199,87 балла — в компонентах даже затесалась первая десятка.