Фигуристка Синицына победила на этапе Гран-при России в Самаре

Синицына получила 216,08 балла по сумме двух программ (73,77 за короткую + 142,31 за произвольную). Второе место заняла Дарья Садкова (210,71; 72,93 + 137,78), третье — Ксения Гущина (197,92; 65,61 + 132,31).

Следующий этап Гран-при пройдет в Москве (25−26 ноября). Финал серии состоится с 15 по 18 февраля в Магнитогорске в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов. Победительницей первого и второго этапов стала Аделия Петросян, третьего — Анна Фролова, четвертого — Софья Муравьева.