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19 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Гуменник затмил неудачу Хромых и победу Синицыной. У российского катания — новый Император?

Итоги пятого этапа серии «Гран-при».

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Российская серия «Гран-при» подходит к своему завершению. В Самаре на этих выходных прошел пятый, предпоследний, этап. Больших сюрпризов он не принес, однако определенные выводы по его итогам сделать необходимо. Главный очевиден — возвращение Майи Хромых триумфальным не вышло. Про ученицу Этери Тутберидзе в один момент даже забыли на фоне ярких прокатов Ксении Синицыной, а главное — победного шествия Петра Гуменника. Похоже, в мужском одиночном у нас новый лидер — и это всерьез и надолго.

В Хромых не верят даже в «Хрустальном»

Карьера Майи Хромых — это трагедия в чистом виде. Обычно история фигуристок проходит по следующему сценарию — публика узнает о восходящей звезде в 12−13 лет. Далее один-два ярких года по юниорам и полтора (максимум два) сезона — во взрослых. Но максимально успешных. К стратегии Этери Тутберидзе можно относиться как угодно, но она давала результат. С другой стороны, мы видим типичную проблему. Ведь за Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, Анной Щербаковой и Камилой Валиевой всегда были десятки тех, о ком сторонний зритель даже не знал. Притом что в определенный момент эти фигуристки выглядели даже более талантливыми. Полина Цурская, Анастасия Тараканова, Алена Канышева, Дарья Усачева, список можно продолжать… Но Майя Хромых решила пойти против течения.

Пропустить год с лишним для наших одиночниц — это путь к завершению карьеры. Была близка к такому исходу и Майя, но все-таки нашла в себе силы вернуться. В 17 лет, в форме далекой от оптимальной и без ультра-си. Изначально ждать от Хромых многого не следовало, но в этом сезоне общий уровень соревнований у девушек заметно снизился, так что шансы на успешные результаты ученица «Хрустального» себе оставляла. Другой вопрос, что для этого нужно показывать звенящие прокаты. И если неудачу в Красноярске еще можно было объяснить восстановлением организма и волнением первого старта, то вот выступление в Самаре наводит на грустные мысли. Красноречиво о перспективах Майи говорит даже отношение к ней в самой группе Тутберидзе. На пятый этап поехал только Сергей Дудаков, который занимался еще и с Дарьей Садковой. Поэтому в кис-энд-край Хромых была в одиночестве.

Синицына победила на фоне технического отката женского одиночного

Садкова после яркого дебюта по взрослым на казанском этапе стала восприниматься фигуристкой экстра-класса. Поэтому странно видеть «инфляцию» оценок девушки из Марий Эл за неделю. Даже сама Дарья недоумевает — в столице Татарстана она выступила не в пример удачнее, но по результату успешнее вышел самарский этап. И дело не только в уровне конкуренции, который в Казани в начале ноября был выше. Вопрос и в отношении к Садковой судей. За семь дней, по их мнению, Дарья обрела мастерство владения коньком и скольжения, презентации программы, лучше стала исполнять прыжки в мелких деталях. Притом что у Дарьи было два падения: по сумме за два проката она набрала меньше всего на четыре балла. Садкова вполне могла победить даже с неудачным четверным тулупам — золота ее лишило падение с тройного флипа.

Как часто бывает в спорте, неудача одной — триумф другой. Сложно описать эмоции Ксении Синицыной от победы в Самаре. Девушка сияла, ведь для нее этот успех стал компенсацией за долгие годы на вторых ролях, когда побеждать мешали либо травмы, либо нехватка прыжков ультра-си. С тройным акселем или четверным у Ксении так и не сложилось, но в текущих реалиях в России они уже и не нужны. Третий этап подряд ни одна одиночница у взрослых не выкатывает многооборотные элементы. И третий раз подряд неудачу терпит группа Тутберидзе. Получается, что реноме школы Этери как передовой пока держит только Аделия Петросян. Софья Акатьева с большой долей вероятности в этом сезоне и не выступит, а Валиева сейчас далека от оптимальных кондиций.

Соперники назвали Гуменника Петром Первым — парень не против

Впрочем, главной новостью должен стать триумф Петра Гуменника. Этот талантливый фигурист и раньше периодически выстреливал, но стабильностью не отличался. Прошлый сезон пусть ненадолго, но заставил верить, что проблемы позади, и Петр стал полноправным членом нашей фигурной элиты. Начало этого сезона неожиданно сбил странный скандал с музыкой его короткой программы. Сначала Петру приходилось отстаивать свое право на творчество, а затем адаптироваться к изменениям в музыкальном сопровождении. Окончательно закрыть вопрос удалось в Самаре. Но даже после удачного проката Гуменника в субботу уверенности в итоговом результате больше не становилось, ведь мужское одиночное в этом сезоне уже не раз нас удивляло как с позитивной, так и с негативной стороны. Но Петр приехал на берега Волги с одной целью, и даже соперники не сомневались, кто есть кто.

«Я рад своему прокату и результату. Ну, а Петр у нас — первый», — сказал журналистам Роман Савосин, у которого второе место. Так что после паузы в карьере Елизаветы Туктамышевой «императорское кресло» долго не пустовало — новое прозвище быстро закрепилось за Гуменником с его собственного одобрения.

А вот лидерство в танцах, как и общий расклад сил, понять пока тяжело. Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным одержали вторую победу на двух стартах, но вместе с тем виртуально Александре Степановой и Ивану Букину они проигрывают. И хотя в интервью ребята и говорят дежурные фразы о дружеской атмосфере в группе Александра Жулина, на практике оба дуэта претендуют на самые высокие места, и их столкновение неизбежно. Не забываем и про Елизавету Шанаеву с Павлом Дроздом, которые пристально следят за баллами Ирины Хаврониной и Девида Нарижного.

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