Хореограф Алексей Железняков ушёл из группы Этери Тутберидзе
Хореограф Алексей Железняков ушёл из группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Он покинул группу по собственной инициативе.
Хореограф Алексей Железняков ушёл из группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Он покинул группу по собственной инициативе.
«Ушёл я сам. А работы у меня хватает, даже слишком хватает», — приводит слова Железнякова «Матч ТВ».
Железняков сотрудничал с тренером на протяжении всей карьеры в России. Специалист занимался танцевальными упражнениями со всеми её титулованными ученицами, включая Евгению Медведеву, Алину Загитову, Анну Щербакову, Александру Трусову, Камилу Валиеву.
Алексей Железняков перестал проводить занятия в школе «Хрустальный» месяц назад.