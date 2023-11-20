Тутберидзе не выдержала? Почему она рассталась с преданным хореографом

Источник: Соцсети

Поздно вечером в воскресенье источник РИА Новости Спорт сообщил, что группу Этери Тутберидзе покинул ее неизменный хореограф Алексей Железняков. Что же все-таки произошло между заслуженным тренером России и ее преданным сотрудником?

Паркетный хореограф Железняков — старожил из ныне сохранившихся членов штаба. В последние годы он стал негласным пресс-атташе «Хрустального», и если на просторах школы случалось что-нибудь этакое, журналисты первым делом обращались к нему. На фоне остальных членов группы Этери Георгиевны экспрессивный, эмоциональный и открытый Алексей выглядел чуть ли не оазисом в пустыне — у него на все было и мнение, и, что самое главное, желание его высказать.

Очень часто его комментарии сводились к защите коллектива Тутберидзе от так называемых «нападок» извне. Одно время в болельщицкой и журналистской среде закрепилось мнение, что Алексей просто доносит до общественности мысли главного тренера, но это не совсем так. По информации РИА Новости, Этери Георгиевна далеко не всегда была довольна интервью своего хореографа и неоднократно просила его, что называется, быть потише. Неудовольствие высказывали и остальные тренеры штаба, причем иной раз даже публично.

Так, во время первенства России 2021 года хореограф-постановщик «Хрустального» Даниил Глейхенгауз, отвечая на вопрос про Алексея, сказал журналистам, что «не всем стоит пользоваться интернетом». Таким образом Даниил прокомментировал одну из самых эпатажных выходок Железнякова — вызов на бой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, с которым у Этери Георгиевны в то время была активная конфронтация. Пытался со своей стороны повлиять на своего работника и глава «Самбо-70», к которому тогда был приписан «Хрустальный», Ренат Лайшев. Да и много кто еще, наверное, пытался — но Алексей, что называется, это Алексей.

Почему же в таком случае их сотрудничество не закончилось раньше? Вероятно, потому что именно Железняков из всех нынешних тренеров прошел с Тутберидзе весь путь с низов и до верху. Придя в фигурное катание из обычных танцев, Алексей первое время не разбирался в специфике, но дело свое знал на отлично. От Полины Шелепень и до Камилы Валиевой — через его джаз-класс прошли, наверное, вообще все звезды Этери Георгиевны, каких вы можете вспомнить. Причем поначалу он не только занимался «паркетной» хореографией, но и ставил фигуристам ледовые программы — недолго, правда, но для непрофильного человека такая разносторонность все равно поражает.

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Да и в целом было бы неправильно говорить об Алексее только лишь через призму скандалов. За всеми этими громкими комментариями в адрес ушедших от Этери Георгиевны учениц, конкурирующих штабов, международных спортивных чиновников и еще бог весть кого скрывается настоящий профессионал своего дела, и его вклад в растанцованность фигуристок «Хрустального» трудно переоценить. Одно время Тутберидзе даже считала, что танцы, которые преподает Железняков, могут быть заменой или как минимум гармоничным дополнением к общефизической подготовке (ОФП) — так что буквально во всем, что делают фигуристки Этери Георгиевны на льду, при желании можно разглядеть, скажем так, руку Алексея.

Но 10-летний опыт сотрудничества все же подошел к концу. По информации РИА Новости, в начале этой осени Алексей по личным причинам стал время от времени пропускать тренировки, и в какой-то момент Этери Георгиевна не выдержала. Что это было — действительно объективная причина или просто повод завершить «токсичные взаимоотношения» — сказать трудно, но на новой ледовой арене с ее группой будет заниматься уже другой специалист по танцам. А вот кто это будет — пока, насколько можно понять, вопрос открытый.