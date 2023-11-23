«Мне повезло, моя психика не сломалась». Фигуристка Елизавета Туктамышева — о своем будущем в фигурном катании и вне его

В большом интервью «Фонтанке» фигуристка Лиза Туктамышева рассказала, каково быть спортсменом-гедонистом, какие чувства вызывает у нее запрет для россиян участвовать в международных стартах, чего она боится по-настоящему и что означала фотосессия в свадебном платье. Перед вами — сокращенная текстовая версия этой беседы.

Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступает в одиночном катании на протяжении 15 сезонов. Чемпионка мира 2015 года. Стала первой фигуристкой, исполнившей три тройных прыжка в короткой программе. В 2021 году получила серебро чемпионата мира. Владеет стабильным тройным акселем. Во взрослом возрасте освоила четверной прыжок. В октябре 2023 года в возрасте 26 лет объявила о паузе в карьере.

Лиза, слышала ли ты в свой адрес когда-нибудь высказывания на тему «часики тикают»?

Нет, никогда. Да, говорят на соревнованиях, что я самая возрастная, что старше меня из одиночниц никого нет и давно уже не было. Я к этому отношусь спокойно и не воспринимаю как намек на то, что мне пора заканчивать. Это, наоборот, добавляет мне какого-то шарма, потому что я продолжаю находиться в хорошей форме, несмотря на свой для фигурного катания достаточно взрослый возраст.

А ведь так не всегда было? Двадцать шесть лет — ну какой это возраст для человека?

Еще лет десять назад в порядке вещей было кататься до тридцати.

Куда сейчас катится фигурное катание, если возраст фигуристок, которые достигают больших результатов, крутят четверные, снижается, а сложность элементов растет? Что ты, как потенциальный тренер, думаешь об этой тенденции?

Думаю, нужно найти такой подход и создать такую систему, которая бы позволяла выучивать четверные прыжки в раннем возрасте без такой нагрузки, которая приводит к травмам и вынуждает заканчивать спортивную карьеру в пятнадцать лет. Чтобы организм плавно воспринимал нагрузку, необходимую для исполнения четверных после пубертата. Я не говорю сейчас цифры, потому что у каждого пубертат в свое время наступает. Нужно адаптироваться к новым реалиям, потому что сейчас возрастной ценз повысили, и уже в четырнадцать-пятнадцать лет невозможно будет выйти на крупные старты. Придется удивлять публику сложными элементами и после пятнадцати лет.

То есть, когда говорят про смещение центра тяжести, в этом некоторое лукавство, просто есть какая-то усталость организма, какие-то микротравмы накапливаются?

Нет, просто, когда ты маленький, тебе, естественно, легче. Когда ты становишься девушкой с формами, во-первых, сложнее держать вес после пубертата. Я прошла переходный возраст, еще в детстве выучив тройной аксель. То есть, в моей базе этот прыжок был. Затем я пришла в себя, привела, в первую очередь, голову в порядок. Затем пришло в порядок и тело. И я этот элемент заново выучила. На самом деле он не такой сложный. Сейчас на соревнованиях я вижу, как девушки в двадцать лет исполняют его. То есть, вполне реально после пубертата прыгать ультра-си. А если ты выучишь в детстве четверной, и у тебя будет фигура, позволяющая это сделать, будешь прыгать и его. Я очень маленькая — и это большой плюс для одиночного фигурного катания. Потому что чем меньше рост, тем легче тебе справиться со сложно выполнимыми элементами. Ну или очень худеньким нужно быть.

Как дела у тебя сейчас с четверными прыжками? Ты изучаешь их уже давно, и четверной тулуп и аксель есть у тебя в арсенале.

Так как я взяла паузу в карьере, я сейчас не делаю такие сложные элементы. Аксель — иногда ради интереса я делаю: могу или нет? Но четверной — это просто опасно для здоровья сейчас, потому что тело не подготовлено к такому.

Когда в твоих соцсетях появились фотографии очень красивые в свадебном платье, многие выдохнули: «Ого, ничего себе». Что-то предвещает эта фотосессия?

Нет, ничего не предвещает. Я даже об этом не думала. Когда мне прислали платье, я подумала: какое красивое платье. У меня даже не было мысли о том, что это похоже на свадебное платье, настолько моя голова сейчас к этому не готова и этого не желает. Просто, когда уже посмотрела фотографии, мне написала подруга: «Похожее платье». И только тогда я поняла: точно, у нее на свадьбе было практически такое же.

А деток планируем?

Когда-нибудь — да. Я ни в коем случае не чайлдфри. В какой-то момент это созревание, осознание, что я хочу быть мамой, я надеюсь, у меня произойдет. Но пока я очень хочу двигаться по карьерной лестнице.

Спорт высоких достижений ломает детскую психику?

Спорт высших достижений — о преодолении. Это дисциплина, когда ты не хочешь идти на тренировку, но ты должен, потому что без этой рутины ты не добьешься высоких результатов. Я не знаю, насколько у других ломается психика. Мне повезло, у меня она не сломалась. Я достаточно здоровый в этом плане человек. Меня никогда не били. И не сильно ругали — только если я там в детстве что-то не понимала. Но в целом я адекватно всегда подходила к тренировкам и очень старалась. Потом Алексей Николаевич в моей жизни появился. Я не боялась идти на лед. У меня не было такого, что я со страху прыгаю. Я прыгала, потому что мне это нравится. Думаю, что есть такие спортсменки, кого слишком сильно заставляли. Но, наверное, это лучше спрашивать у тех, кто открыто высказывался о своих психологических проблемах. Меня он не сломал. Это мое любимое дело, я продолжаю заниматься им и смотреть фигурное катание, потому что я действительно люблю его.

Какая самая страшная санкция со стороны тренера была в твоей практике?

Меня однажды просто не выпустили на лед из-за того, что я вечером долго смеялась с подружкой. Я была маленькой бунтаркой, мне больше хотелось развлекаться. Не было такой дисциплины, к тому же я одна на сборы поехала. И вот меня не выпустили на лед на следующий день с утра, потому что я поздно легла спать.

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Кстати, насчет «спать». Ты сказала, что ближайшие твои планы — кататься в шоу и много спать. Как спит Лиза Туктамышева?

Нужно обязательно выключить телефон или поставить его на беззвучный режим. Я очень чутко сплю, и, если какая-то вибрация происходит, например, в шесть утра, я сразу же выхожу из сна и потом мне сложно снова заснуть. Обязательно должно быть темно. Немножко проветрить помещение перед, чтобы кровать была холодная. И взять какую-нибудь небольшую игрушку или одеяло скомкать, чтобы приобнять. Ненавижу утром рано вставать. Сейчас я сплю часов по десять, и мне это очень нравится. Подъем в десять утра — наконец-то это происходит в моей жизни.

Когда ребенок взрослеет — это и с музыкальными школами так, и со спортивными — в какой-то момент это бремя хочет с себя сбросить. В этот момент важна мотивация. Откуда она у тебя бралась?

Как только я начала ездить по сборам с Алексеем Николаевичем, я поняла, насколько большой и разносторонний у нас мир. Для меня всегда было важно увидеть его, познакомиться с другими людьми, понять менталитет, пообщаться. Я поняла, что, оставаясь в Глазове и живя классическую провинциальную жизнь, я этого не получу. И у меня всегда была мотивация, чтобы выбиться и путешествовать по миру. Лет в 12−13 я это уже понимала.

Как отреагировал твой тренер Алексей Николаевич Мишин, когда ты сказала ему о решении приостановить карьеру?

Я видела по его глазам, что он немножечко расстроился и хочет, чтобы я дальше каталась. Но я ни разу не услышала от него ничего в духе: «Ты должна дальше…». Он понимал мою ситуацию, принял ее и не навязывал своего мнения. Мы с ним просто проговорили, что я всегда могу прийти к нему на каток. Иногда помогаю ему работать с ребятами. Мы все равно на контакте и жизнь нас не развела.

Твое объявление наделало много шума в Интернете. Реакции были разные. Одна из самых частотных: «Это не приостановка карьеры, это завершение». Что ты ответишь на это?

Я скажу, что смогу вернуться на лед и восстановить и тройные акселя, и каскады три-три при желании и достаточной мотивации. Тем более, я не выхожу из спорта. Я все равно катаюсь в шоу, я прыгаю лутцы. При азарте могу войти в тройной аксель. То есть, я не сижу без дела и не повесила коньки на гвоздь. Я, по крайней мере, в это верю. У меня есть наглядные примеры, кто выходил даже после двухлетнего пропуска, как Евгений Плющенко.

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Решение как-то связано с тем, что сейчас нашим спортсменам недоступны международные соревнования?

Когда ты почувствовал вкус международных побед, конечно, сейчас по России ездить уже не так интересно.

А ты чувствуешь, что лично у тебя вот эта ситуация — с запретом участия в международных соревнованиях, олимпийских играх, требования выступать с нейтральными флагам — что-то отняла?

Я достаточно долго и, бывали года, удачно каталась в спорте, когда нас еще допускали. Выиграла достаточно много, и у меня нет ощущения, что я что-то упустила за последние два года. Я уже стала чемпионкой мира и Европы, в целом я удовлетворена тем, что имею. Но боюсь, что у более молодого поколения может быть иное чувство. Что делать в их случае — уже сложнее вопрос, мне кажется.

Фигурное катание для нас, для нашей страны — это новый балет, новая космическая отрасль, что-то такое, что нас объединяет и составляет национальную гордость?

Думаю, какая-то истина в этом есть. По сравнению с 2010 годом у нас очень много чемпионов в одиночном и в парном катании, в танцах. Наше фигурное катание сейчас славится тем, что у нас классная школа. Дети смотрят соревнования, родители хотят отдать детей в этот вид спорта. Он очень красивый и очень сложный, как и балет, где огромные нагрузки и невероятно трудно пробиться.

Ты бы стала кататься под нейтральным флагом, если бы другого варианта попасть на международные соревнования не было?

Думаю, если бы федерация отправила своих спортсменов под нейтральным флагом, если бы такая возможность была допустима, я бы точно не стала отказываться. Конечно, поехала бы, потому что очень люблю всю эту атмосферу соревнований за рубежом.

Советские спортсмены иногда чувствовали себя легионерами, гладиаторами, которые выходят за флаг своей страны. Которые выступали не ради себя, не ради своего честолюбия, а именно за флаг. Ради чего катаешься ты?

В этом плане я более эгоистична, чем советские спортсмены. Я всегда каталась за себя и за свою команду. Мне было важно себя показать, что именно Лиза Туктамышева заняла первое место. Я в этом плане простая девчонка.

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Ты помнишь самый первый свой выход на лед, как это было, чем закончилось?

Нет, я не помню. Я знаю, что мне было пять. По рассказам родителей, сразу встала, поехала, ничего не боялась. Не было страха перед падениями, который у детей обычно бывает. И за один год я очень быстро догнала других согруппниц.

То есть, пять лет — это тогда был уже солидный возраст, чтобы начинать кататься?

Тогда это был хороший, юный возраст для фигурного катания. Даже в шесть лет начинали, в семь. Сейчас, конечно, в три — в четыре года отдают, чтобы у ребенка хоть как-то было ощущение льда.

Сколько сейчас может стоить родителям вырастить чемпиона?

Я не совсем в этом вопросе подкована, потому что я никогда не платила за тренировки. Платья мне шила мой тренер, у нее рука была набита в этом искусстве. Потом мне помогал Алексей Николаевич. Плюс сейчас цены подскочили, и я не могу сказать, сколько это стоит. Но одним словом могу сказать: дорого.

Сколько стоят твои коньки?

Я не знаю, потому что мне выдает их федерация. Я ни разу не покупала коньки в своей жизни.

А сколько стоит самая дорогая вещь в твоем гардеробе?

Мне кажется, это сумка «Ив Сен-Лоран», которую я купила за 150 тысяч рублей еще в 2021 году.

Когда известный спортсмен, популярный, любимый, переходит в категорию профессионалов, как правило, ему начинают поступать разного рода предложения. Просили ли тебя книгу написать о себе?

Да, были такие предложения. Но книги пока не будет.

Почему?

Мне кажется, я еще не созрела для этого. Хочется сделать хороший материал. Я об этом разговаривала с Алексеем Николаевичем, у него большой опыт. И он сказал: «Чтобы книга получилась хорошей, ты должна ее писать сама. Конечно, будет какой-то помощник, но чтобы именно ты вложилась в это, а не так, что кто-то пишет за тебя и пытается более яркие моменты рассказать». Я поняла, что я пока не готова, у меня не хватает опыта и образования.

У нас очень много спортсменов в Государственной Думе, в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Как ты оцениваешь такую перспективу для себя? Станешь депутатом когда-нибудь?

Пока этот вариант я для себя не рассматриваю.

А если предложат, скажут: «Лиза, ты же можешь на что-то повлиять. Давай, выдвигайся на выборах».

Пока точно нет.

А доверенным лицом кандидата в президенты ты бы стала? Весной как раз может быть такая возможность.

Я даже не знаю, что они делают. А когда я что-то не понимаю или не знаю, я туда не суюсь.

Один из вариантов развития твоей дальнейшей карьеры по твоим же словам — телеведущая. Как может выглядеть идеальное шоу или программа, которую тебе бы хотелось вести?

Хочется, чтобы это был развлекательный, интересный и яркий контент. Я пытаюсь сейчас как раз это все реализовать в своем шоу для Интернета, которое когда-нибудь, я надеюсь, выйдет. Этот проект мы придумали вместе с моей подругой Аней Овчаровой и пытаемся его реализовать в сотрудничестве с Первым каналом. Это развлекательное шоу о фигурном катании. Но детали пока раскрывать не буду.

Считается, что у профессиональных балерин конкуренция может быть такой острой, что они могут битого стекла друг другу в пуанты насыпать. У фигуристок зависть как-то выражается?

Меня никогда не подставляли и не гнобили. Я никогда даже не думала о том, что со мной это могут сделать. Последние года три или четыре я даже коньки оставляла в раздевалке на соревнованиях, хотя у нас никто так не делает. Все всегда берут коньки с собой, потому что мало ли что, от греха подальше. А я верю в людей. Кому нужны мои коньки? И между тренировками и соревнованиями я оставляла их в раздевалке. И никогда за них не боялась.

У каждого человека есть какая-то внутренняя команда, которую он себе дает перед тем, как сделать что-то сложное или ответственное: «Ну, давай!» или «Ну, поехали», «С богом!» Елизавета Туктамышева что себе говорит?

На самом деле, перед прыжком мало кто о чем думает, мне кажется. У меня настрой происходит еще до заезда. То есть, если я сказала себе: «Все, сейчас я иду и делаю», то, скорее всего, сделаю, потому что у меня такой внутренний настрой уже на заходе. Между заходом и прыжком очень мало мыслей, одно мгновение проходит. Я не кричу себе: «Сейчас!» Я просто захожу — и делаю. Просто пытаюсь себя перебороть. И это идет не от слов, а от внутреннего настроя. Потому что, когда ты боишься, никакие слова тебе не помогут. Ты должен этот страх преодолеть. Когда ты его преодолеваешь, ты можешь и в четверной прыжок вкрутиться.

Есть ли у тебя какие-то ограничения по диете, или сейчас ты наконец позволяешь себе все, что давно хотелось?

Нет, ограничений нет. Абсолютно спокойно сейчас ем все. Набор веса после снижения нагрузок случается у тех спортсменов, которые себя ограничивали и держали форму ради одного соревнования. Я давно прошла пубертат и последние три-четыре года плюс-минус в одном и том же состоянии нахожусь. Это бы не было возможно при жесткой диете и ограничениях. Когда ты себя ограничиваешь, все равно бывают такие качели: ты поправляешься, потом худеешь к стартам, потом опять поправляешься и худеешь. Но я в последние годы чувствовала себя нормально с обычным питанием, не ограничивая себя ни в чем. Я просто ела столько, сколько мне хватало, чтобы чуть-чуть наесться, утолить голод. Если я удовлетворяла эту потребность, я переставала есть. То есть, я маленькими порциями питалась — и все. И это для меня был ключ к хорошей форме.

То есть, как-то себя зажимать ради спорта, ради карьеры, достижений не приходилось?

Как раз когда я себя зажимала, я начинала поправляться. Чем больше меня ограничивать, тем больше мой мозг не может это принять. Я такой гедонист по жизни: если мне что-то запретить, то мне еще больше этого хочется. И у меня идет диссонанс внутренний и дестабилизация всего. И когда я это поняла, по-моему, в двадцать один год, я просто послала все к чертовой матери, сказала: «Все, я начинаю жить так, как мне надо, как я чувствую». И у меня все начало налаживаться.

А чего боится Лиза Туктамышева?

Боюсь, наверное, застрять в развитии и не пытаться двигаться дальше, что-то узнавать новое. Для меня жажда знаний — наверное, сейчас ключевой момент. И страшно, наверное, что я не смогу правильно воспользоваться этим временем и направить энергию, куда нужно. И это такой важный момент сейчас в моем становлении как личности происходит: понять, что же я могу еще сделать, кроме фигурного катания. Страх, наверное, как у всех спортсменов, есть, что вот ты заканчиваешь спорт —и что теперь. Это время надо использовать правильно. Страх, наверное, есть, чтобы использовать его неправильно.

Ты счастливый человек?

Да.

А что такое счастье?

Удовлетворение своей жизнью, гармония с собой. Чтобы у тебя были близкие люди рядом, которых ты любишь, которых хочешь защитить от всего. Не люди, которые просто есть, а те, о ком ты и правда заботишься. И чувствуешь себя любимым и в защите. Когда человек чувствует себя защищенным, удовлетворенным и в гармонии с собой, мне кажется, это счастливый человек. А еще он обязательно чувствует себя самореализованным. Вот для меня это очень важно. Я наполовину сейчас, видимо, счастлива, потому что я еще не до конца реализовалась вне фигурного катания. А мне очень этого хочется.

Беседовала Венера Галеева, «Фонтанка.ру».