Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России по фигурному катанию
На второй строчке располагается Софья Муравьева, на третьей — Вероника Яметова.
На второй строчке располагается Софья Муравьева, на третьей — Вероника Яметова.
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева лидирует после короткой программы на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят на арене «Мегаспорт» в Москве.
Валиева набрала 81,27 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (76,67 балла). Третьей стала Вероника Яметова (70,67).
Произвольную программу женщины представят 26 ноября.
Соревнования в Москве являются заключительным этапом Гран-при России. Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. Победительницей первого и второго этапов стала Аделия Петросян, третьего — Анна Фролова, четвертого — Муравьева, пятого — Ксения Синицына.
1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.