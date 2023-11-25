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21:21 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Степанова и Букин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России в Москве

Второе место заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, третьими стали Софья Тютюнина и Матвей Грачев.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место в ритм-танце на шестом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве.

Фигуристы получили за прокат 87,78 балла. Второе место заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (78,97), третьими стали Софья Тютюнина и Матвей Грачев (71,11). Произвольный танец фигуристы представят в воскресенье.

Степановой 28 лет, Букину — 30. Они дважды становились серебряными призерами чемпионата Европы (2019, 2022), трижды — бронзовыми (2015, 2018, 2020).

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

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