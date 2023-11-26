Дикиджи стал победителем последнего этапа Гран-при России по фигурному катанию

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Владислав Дикиджи занял первое место на шестом, заключительном этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве на арене «Мегаспорт».

По сумме двух программ Дикиджи набрал 282,81 балла (94,48 за короткую + 188,33 за произвольную). Вторым стал олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк (275,25; 94,21 + 181,04). Располагавшийся после короткой программы на втором месте ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов занял третье место (265,33; 95,34 + 169,99). Лидировавший после короткой программы Матвей Ветлугин остался пятым (251,71; 99,02 + 152,69).

Соревнования в Москве являются заключительным этапом Гран-при России. Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. Победителем первого этапа Гран-при стал действующий чемпион России Евгений Семененко, второй этап выиграл Ветлугин, третий — Дмитрий Алиев, четвертый — Дикиджи, пятый — Петр Гуменник.

По итогам шести этапов в финал Гран-при отобрались лучшие 12 фигуристов: Дикиджи (36 очков), Семененко (34), Роман Савосин, Гуменник (оба — по 32), Александр Самарин (30), Кондратюк, Ветлугин (оба — по 28), Андрей Мозалев, Алиев (оба — по 26), Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов и Алексей Ерохов (все — по 24).